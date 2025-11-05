ตร.เชียงใหม่รวบแล้วมือมีดพร้อมพวกรวม 2 คนแทง นศ.เจ็บหนักกลางนิมมานฯ แจ้งข้อหาพยายามฆ่า-พบเพิ่งก่อเหตุถีบ จยย.จนท.สวนสัตว์

เชียงใหม่ - ตร.เชียงใหม่รวบแล้วมือมีดแทงนักศึกษา ม.ดัง หน้าร้านเหล้ากลางนิมมานฯ ซอย 7 พบที่แท้เป็นอดีตไรเดอร์หัวร้อนที่เพิ่งก่อเหตุซิ่งตามถีบรถจักรยานยนต์ของพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่จนล้มบาดเจ็บเมื่อเดือน เม.ย. 68 ที่ผ่านมา เบื้องต้นถูกจับกุมพร้อมพวกรวม 2 คน ตั้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและทำร้ายผู้อื่น
ความคืบหน้ากรณีเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่ 2 พ.ย. 68 ที่บริเวณกลางถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ซึ่งเป็นย่านร้านอาหารและสถานบันเทิงยอดนิยมกลางเมืองเชียงใหม่ เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธมีดแทงกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน โดยในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน ส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไป ซึ่งในช่วงแรกเกิดกระแสข่าวลือว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นลูกหลานนักการเมืองชื่อดัง จนทำให้ฝ่ายผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ขณะที่ตำรวจได้เร่งคลี่คลายคดีอย่างเร่งด่วน โดยวานนี้ (4 พ.ย. 68) ได้เชิญตัวฝ่ายผู้เสียหายเข้าให้ปากคำ และมีการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาพบเพื่อจัดทำประวัติ พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุดช่วงเย็นวานนี้ (4 พ.ย. 68) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ได้ทำการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา 2 คนที่ร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงนักศึกษาจนได้รับบาดเจ็บ ได้แก่ นายอมรเทพ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี และนายชลันธร (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ซึ่งเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นฯ และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางด้านกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บและพวกถูกดำเนินคดีเช่นกันจากการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ทางร้านเกิดเหตุเตรียมถูกเรียกแจ้งข้อหาจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มึนเมาและครองสติไม่ได้
ทั้งนี้ จากการสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายได้เข้าไปใช้บริการในร้านที่เกิดเหตุ โดยฝ่ายนักศึกษามาด้วยกันเป็นกลุ่ม จำนวน 11 คน และฝ่ายผู้ก่อเหตุมาด้วยกันจำนวน 4 คน ซึ่งช่วงที่อยู่ในร้านมีปากเสียงกันจากการเดินชนและมองหน้ากัน ก่อนจะเจรจาและแยกย้ายกันได้ชั่วคราว ต่อมาขณะร้านใกล้ปิด ทั้งสองกลุ่มออกมาหน้าร้านและเกิดการท้าทายกันอีกครั้ง จนมีการชกต่อยกัน ระหว่างนั้น นายอมรเทพ ผู้ต้องหา ได้ไปหยิบอาวุธมีดจากรถจักรยานยนต์ที่จอดใกล้ๆ นำมาใช้แทงฝ่ายคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นมีผู้เข้าห้ามและแยกย้ายกันไป ก่อนที่นายอมรเทพจะนำมีดที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งลงคลองน้ำย่านเมืองสาตรหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ถูกติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ในที่สุด
สำหรับนายอมรเทพ หรือเฟิร์ส อายุ 27 ปี มือมีดที่ก่อเหตุและเป็นผู้ต้องหาในครั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นอดีตไรเดอร์ส่งของของบริษัทผู้ให้บริการชื่อดังรายหนึ่ง เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 68 เพิ่งก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ประกบแล้วถีบรถจักรยานยนต์ของพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ล้มจนได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักสามซี่ บริเวณถนนโชตนา ใกล้สี่แยกข่วงสิงห์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ อ้างว่าไม่พอใจและโมโหที่ถูกขี่รถปาดหน้า อย่างไรก็ตามจากการสอบถามอย่างละเอียดในท้ายที่สุดทราบว่าก่อนก่อเหตุเพิ่งทะเลาะกับภรรยา และมาระบายอารมณ์กับผู้อื่น อีกทั้งยังมีประวัติใช้ยาเสพติดด้วย