เปราะบางเหลือเกิน! “ฮุนเซน” ลั่นฟันไม่เว้น ไม่ว่าพระ-ฆราวาส โพสต์ทำลายขวัญกำลังใจกองทัพ ชี้ทรยศชาติ

“ฮุนเซน” ประกาศเอาผิดขั้นเด็ดขาด ชาวโซเชียลฯ เขมรที่โพสต์ข้อความยั่วยุหรือทำลายขวัญกองทัพ ไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาส ชี้เป็นการทรยศชาติ ถ้าทำผิดอย่าหวังว่าจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษ ถ้าอยู่ต่างประเทศก็รอดตัวไป ย้ำเรื่องความมั่นคงให้นายกฯ ฮุนมาเนตจัดการเอง
วันนี้(17 พ.ย.) ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 33 ของสมัชชาสงฆ์แห่งชาติ นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้กล่าวเตือนอย่างรุนแรงว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ยุยงปลุกปั่นหรือกิจกรรมที่บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติหรือทำลายขวัญกำลังใจของกองทัพโดยไม่มีข้อยกเว้น
นายฮุน เซน ได้กล่าวถ้อยคำที่หนักแน่นนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นใหม่ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
“ผมจะไม่ปล่อยให้พวกเขาลอยนวล” เขากล่าว โดยหมายถึงผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เขาเชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ของพวกเขาได้บั่นทอนกำลังใจของทหารกัมพูชา
“เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ และผมต้องดำเนินการ”
นายฮุนเซนย้ำว่าผู้กระทำความผิดอย่าหวังว่าจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษ โดยกล่าวว่าการขอโทษต่อสาธารณะจะไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากผลทางกฎหมายได้
“คุณอาจจะปลอดภัยหากอยู่นอกประเทศ แต่หากอยู่ในประเทศ คุณจะหลบหนีไม่ได้ ผมขอเตือนคุณ ณ ที่นี้” เขากล่าว
“ผมขอเตือนพวกที่เล่นเฟซบุ๊กทั้งหลาย อย่ามือบอนพิมพ์ข้อความมาทำร้ายกันอีก ผมจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดพ้นไปได้ง่าย ๆ คุณติดหนี้คำพูดผมไว้แล้วนะ
“ท่านนายกรัฐมนตรี(ฮุน มาเนต) พูดไว้แล้วว่า เรื่องความมั่นคงของชาติต่อไปข้างหน้าเขาจะจัดการเอง และขอว่า อย่ามาขอโทษทีหลังนะ เข้าใจไหม?
“บอกให้ชัด ๆ นะพี่น้อง อย่ามาพิมพ์ด่ากัน ส่งข้อความโจมตีกัน ไม่ว่าจะเป็นพระ ไม่ว่าเป็นใครก็ตาม อย่าพิมพ์เข้ามาอีก แม้แต่นิดเดียว จนกว่า “ฮุน เซน” จะสั่งเอง
“ไม่ว่าเพจไหนก็ตามที่โพสต์อะไร แล้วคุณเข้าไปพิมพ์ตอบโต้ เออ ถ้าอยู่ต่างประเทศคุณก็รอดตัวไป แต่ถ้าอยู่ในประเทศคุณไม่รอดแน่ ผมบอกไว้แล้วนะ
“นี่ไม่ใช่การกระทำแบบเผด็จการ แต่คุณเข้ามาด่า คุณเข้ามาทำลายขวัญและกำลังใจของกองทัพ เรารู้ดีอยู่แล้วว่าการยั่วยุถือเป็นการกบฏต่อชาติ นี่คือรูปแบบหนึ่งของการทรยศชาติ” นายฮุนเซนกล่าว