เผยภาพ CCTV มัดวัยรุ่นพ่นสีทำลาย “กราฟฟิตีสเปน” ผลงานโปรเจกต์นานาชาติ Krung Thep Creative Streets

วงจรปิด กทม.มัดนาที 3 วัยรุ่นมือบอนพ่นสีสเปรย์ทับภาพกราฟฟิตีของศิลปินชาวสเปนกลางซอยเจริญกรุง 30 อย่างไม่ยำเกรง โดยผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนานาชาติ "Krung Thep Creative Streets" ซึ่งศิลปินใช้เวลารังสรรค์นานกว่า 7 วัน
จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นมือบอน 3 คนก่อเหตุใช้สีพ่นเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษทับผลงานศิลปะภาพกราฟฟิตีรูปผู้หญิงที่มีดอกชบาทัดอยู่ข้างหูด้านซ้าย ซึ่งศิลปินชาวสเปนวาดไว้เมื่อกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้งานโครงการ "Krung Thep Creative Streets" บนผนังในซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ จนได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ แม้จะมีรายงานว่าสามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว 1 ราย อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 29 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Ann Kittip” ผู้สื่อข่าวจากช่อง Thai PBS โพสต์คลิปวิดีโอ บันทึกวินาทีกลุ่มวัยรุ่น 3 คนขณะกำลังพ่อสีสเปรย์ลงบนกำแพงทับงานศิลปะได้อย่างชัดเจน พร้อมระบุข้อความว่า
สำหรับโครงการ "Krung Thep Creative Streets" (กรุงเทพฯ สตรีทสร้างสรรค์) เป็นโครงการสำคัญที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) กับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (European Union in Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมงานศิลปะสาธารณะและวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ
โครงการนี้มักจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง European Heritage Days (วันมรดกยุโรป)