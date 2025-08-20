EU มอบความช่วยเหลือฉุกเฉิน 700,000 ยูโร ช่วยพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดน ‘ไทย-กัมพูชา’

เพจเฟซบุ๊ก European Union in Thailand รายงานว่า สหภาพยุโรป (อียู) มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน จำนวน 700,000 ยูโร เพื่อช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ข้อมูลจากเพจดังกล่าวระบุว่า สหภาพยุโรปได้จัดสรรเงินทุนด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินจำนวน 700,000 ยูโร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเงินทุนนี้จะถูกนำไปสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
เงินทุนฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมนี้ถือเป็นส่วนเสริมของการให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องของสหภาพยุโรปแก่องค์กรพันธมิตรต่างๆ ในภูมิภาค โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้จัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวน 76 ล้านยูโร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หลักๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะเดียวกัน สื่อหลักๆ ในกัมพูชาอย่าง The Phnom Penh Post และ Fresh News ต่างเผยแพร่ข่าวนี้ พร้อมกับลงชุดภาพเจ้าหน้าที่ของอียูนำความช่วยเหลือไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในฝั่งกัมพูชา
ที่มา: European Union in Thailand, Phnom Penh Post, Fresh News