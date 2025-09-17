“ชัยชนะ” ผู้ตรวจการอัยการนั่ง ปธ.ชมรมฟุตบอลอัยการ

“ชัยชนะ” ผู้ตรวจการอัยการนั่ง ประธานชมรมฟุตบอลอัยการ ต่อจาก“จุมพล”รอง อสส. เพื่อทำกิจกรรมขับเคลื่อนความสามัคคีในองค์กร
ที่ห้องประชุม 301 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นายจุมพล พันธ์ุสัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด ในฐานะประธานชมรมฟุตบอลอัยการ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
นายจุมพล รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า ชมรมฟุตบอลอัยการได้มีการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหรือมีการออกข้อบังคับอย่างเป็นทางการ ต่อมาในวันที่ 16 ก.ย. 2567 จึงได้มีการประชุมก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมทักษะกีฬาและจัดกิจกรรมเพื่อสวัสดิการแก่มวลสมาชิก ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิกและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมชมรม และร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นและบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับชมรมฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของชมรมฯ ภายในเดือน ก.ย. โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของชมรมตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านกิจกรรมฟุตบอลและการมีส่วนร่วมของสมาชิก การแถลงบัญชีรายรับ–รายจ่ายและบัญชี งบดุล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และการเลือกประธานชมรมฟุตบอลอัยการคนใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายชัยชนะ พันธ์ุภักดีดิสกุล ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานชมรมฯ คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีถัดไป
ภายหลังการประชุม ได้มีการแข่งขันฟุตบอลฉลองการประชุมใหญ่ประจำปี 2568 และแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกชมรมฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี ณ สนามฟุตบอลบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต สำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมฟุตบอลอัยการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Thailand Prosecutor F.C.” หรือ โทร. 0 2142 1827 ในวันและเวลาทำการ