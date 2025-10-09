xs
“แก้ใหม่แล้ว” ภาพผลงานศิลปะบนฝาผนัง ซอยเจริญกรุง 30 ที่โดนทำลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
ผู้ว่าฯ กทม. นำทีม ดูแลความเรียบร้อยให้ศิลปิน ดำเนินการแก้ไขสตรีทอาร์ต ซอยเจริญกรุง 30 ที่โดนคนมือบอนเข้าไปพ่นสีทำลาย ให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง

ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
เมื่อค่ำวานนี้ (8 ต.ค. 2568) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ซอยเจริญกรุง 30 เพื่อดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับศิลปิน ที่เข้าดำเนินการแก้ไขภาพผลงานศิลปะบนผนัง ซึ่งถูกกลุ่มบุคคลมือบอนมาฉีดพ่นทำลาย เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา

ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้นำบันไดและแผงเหล็กมากั้นพื้นที่ทำงานของศิลปินเพื่อความปลอดภัยและ อปพร.เขตบางรัก ได้ติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดพื้นที่ทำงาน

โดยมี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
สำหรับ ผลงานภาพศิลปะบนฝาผนัง ซอยเจริญกรุง 30 เป็นผลงานหนึ่งในโครงการ “Krung Thep Creative Streets” โดยสถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสร่วมกับสถานทูตยุโรปหลายประเทศ รวบรวมศิลปินนานาชาติ 15 คน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผนังจำนวน 15 จุด ซึ่งหลังจากภาพผลงานบริเวณดังกล่าวถูกพ่นทำลาย ทางสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จึงได้ประสานกับกลุ่มศิลปินพร้อมทีมงาน เข้ามาทำการแก้ไขฟื้นฟูภาพที่เสียหายให้กลับคืนมาอีกครั้ง

ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ห้ามขีดเขียนฉีดพ่นกำแพง ประตู หรือผนังต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พบเห็นการพ่นสีบนฝาผนัง กำแพง ประตู ทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคลและในที่สาธารณะ หรือการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ สามารถแจ้งได้ที่ LINE @ Traffyfondue หรือ สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่

ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
ภาพ: สำนักงานเขตบางรัก
