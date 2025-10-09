“แก้ใหม่แล้ว” ภาพผลงานศิลปะบนฝาผนัง ซอยเจริญกรุง 30 ที่โดนทำลาย

ผู้ว่าฯ กทม. นำทีม ดูแลความเรียบร้อยให้ศิลปิน ดำเนินการแก้ไขสตรีทอาร์ต ซอยเจริญกรุง 30 ที่โดนคนมือบอนเข้าไปพ่นสีทำลาย ให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง
เมื่อค่ำวานนี้ (8 ต.ค. 2568) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ซอยเจริญกรุง 30 เพื่อดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับศิลปิน ที่เข้าดำเนินการแก้ไขภาพผลงานศิลปะบนผนัง ซึ่งถูกกลุ่มบุคคลมือบอนมาฉีดพ่นทำลาย เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้นำบันไดและแผงเหล็กมากั้นพื้นที่ทำงานของศิลปินเพื่อความปลอดภัยและ อปพร.เขตบางรัก ได้ติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดพื้นที่ทำงาน
โดยมี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
สำหรับ ผลงานภาพศิลปะบนฝาผนัง ซอยเจริญกรุง 30 เป็นผลงานหนึ่งในโครงการ “Krung Thep Creative Streets” โดยสถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสร่วมกับสถานทูตยุโรปหลายประเทศ รวบรวมศิลปินนานาชาติ 15 คน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผนังจำนวน 15 จุด ซึ่งหลังจากภาพผลงานบริเวณดังกล่าวถูกพ่นทำลาย ทางสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จึงได้ประสานกับกลุ่มศิลปินพร้อมทีมงาน เข้ามาทำการแก้ไขฟื้นฟูภาพที่เสียหายให้กลับคืนมาอีกครั้ง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ห้ามขีดเขียนฉีดพ่นกำแพง ประตู หรือผนังต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
พบเห็นการพ่นสีบนฝาผนัง กำแพง ประตู ทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคลและในที่สาธารณะ หรือการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ สามารถแจ้งได้ที่ LINE @ Traffyfondue หรือ สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline