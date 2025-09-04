(คลิป) “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองสู่การเป็นแลนด์มาร์กระดับโลก

เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา สำหรับ “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สวนสาธารณะแห่งใหม่นี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งแสงรุ่งอรุณของกรุงเทพฯ และประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นทำให้อัตลักษณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ยังคงมีความสวยงาม คลาสสิก และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดึงดูดสายตาของคนไทยและคนทั่วโลก
สวนดุสิตอรุณ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. (เข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
ที่ตั้ง: โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กทม.
การเดินทาง MRT สถานีสีลม หรือ BTS สถานีศาลาแดง
FB: @dusitcentral