มอริส ลาครัวซ์ เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี เปิดตัวคอลเลกชัน “AIKONIC” ซีรีส์ล่าสุด พร้อมเผยโฉม Novelties 2025 ครั้งแรกในประเทศไทย

มอริส ลาครัวซ์ แบรนด์นาฬิกาสัญชาติสวิส ผู้ผสานระหว่างความประณีตแห่งงานฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์ด้านดีไซน์อันโดดเด่น ฉลองวาระสำคัญครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จในอุตสาหกรรมนาฬิกา ด้วยการเปิดตัว AIKONIC ซีรีส์ใหม่ล่าสุด และเผยโฉม Novelties 2025 ให้สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติในประเทศไทยได้สัมผัสก่อนใคร
ในการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญนี้ Mr. Stéphane Waser (คุณสเตฟาน วาเซอร์) Managing Director ได้ให้เกียรติบินตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเดินทางมาเข้าร่วมงานด้วยตนเอง และถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จตลอดครึ่งศตวรรษ พร้อมเผยวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของ มอริส ลาครัวซ์ ในตลาดโลกและภูมิภาคเอเชีย
สำหรับบรรยากาศภายในงานได้จัดขึ้น ณ Riedel Wine Bar & Cellar ชั้น 2 Gaysorn Village โดยมี คุณลิซ่า อลิซาเบธ แซดเลอร์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง รับหน้าที่พิธีกรภายในงาน พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
การเปิดตัว AIKONIC ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนตัวตนของ มอริส ลาครัวซ์ ที่ยังคงความหรูหราในแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible Luxury) ผสานไปกับดีไซน์ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่