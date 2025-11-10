"ทรัมป์" ประธานาธิบดีคนแรกรอบ 47 ปี นั่งชมเกม NFL

โดนัลด์ ทรัมป์ กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนแรกรอบเกือบครึ่งศตวรรษ เข้าชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส แพ้ ดีทรอยต์ ไลออนส์ 22-44 ที่สนามนอร์ธเวสต์ สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น
เสียงโห่ของผู้ชมดังกึกก้อง ขณะภาพ ทรัมป์ ปรากฏบนหน้าจอท้ายครึ่งแรก โดยยืนอยู่ในห้องสวีตกับ ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร และอีกครั้งขณะโฆษกสนามประกาศชื่อ ผู้นำประเทศ ช่วงพักครึ่ง
เสียงโห่ยังคงดังต่อไป ขณะ ทรัมป์ อ่านคำปฏิญาณนำเหล่าทหาร ในพิธีเข้าประจำการช่วงพักครึ่ง และเดินทางกลับก่อนจบเกม
ยุคอดีต ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ชมการแข่งขัน NFL ฤดูกาลปกติ แค่ 2 ครั้ง ได้แก่ ริชาร์ด นิกซัน ปี 1969 และ จิมมี คาร์เตอร์ ปี 1978
นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังเป็นประธานาธิบดีชม ศึกซูเปอร์ โบว์ล คนแรก โดย ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เอาชนะ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ 40-22 เดือนกุมภาพันธ์ 2025