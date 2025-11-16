DPU Open House 2025 สาย Creative+ แห่ร่วมงานแน่น! 3 วันเต็ม ค้นพบศักยภาพตัวเองแบบจัดหนักเรื่องความคิดสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดกิจกรรม “DPU OPEN HOUSE 2025: UNLOCK ตัวตน ค้นพบตัวจริง ปลุกศักยภาพ ค้นหาเส้นทางที่ใช่ วางแผนอนาคตที่เลือกได้เอง” ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยเปิดพื้นที่ให้นักเรียนสายครีเอทีฟได้เข้ามาค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรม CLUSTER CREATIVE+ ที่จัดตลอด 3 วันเต็ม ด้วยการทดลองเรียนรู้แบบ “ของจริง อุปกรณ์จริง สถานการณ์จริง” จาก 3 คณะหลัก ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
โดยคณะแรก อย่างคณะนิเทศศาสตร์ นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจาก 7 สายงานจริงในโลกคอนเทนต์ ได้แก่ สายภาพยนตร์ สายการแสดง สายอีเวนต์ สายสื่อสารแบรนด์ สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ สายอินฟลูเอนเซอร์ และสายมีเดียโปรดักชัน โดยทุกกิจกรรมออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้ “ลองทำจริง” เพื่อสัมผัสเส้นทางอาชีพอย่างใกล้ชิด ซึ่งหนึ่งในไฮไลต์คือ กองถ่ายซีรีส์ระดับโลก ที่ร่วมมือกับ Blackmagic Design สร้างฉาก “Wednesday” พร้อมระบบแสง กรีนสกรีน และเทคนิค VFX เสมือนอยู่ในสตูดิโอจริง นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงที่เปิดด้วยโชว์ “Little Mermaid” จากรุ่นพี่ ก่อนให้น้องๆ ได้ฝึกบุคลิกภาพและเทคนิคการแสดงเบื้องต้น
กิจกรรมสายอีเวนต์ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้การจัดอีเวนต์ที่สร้างรายได้จริง ตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์จนถึงการควบคุมระบบแสง สี เสียง ขณะที่สายสื่อสารแบรนด์ให้น้องๆ ได้ทดลองไลฟ์สดขายสินค้า พร้อมเรียนรู้การวิเคราะห์ยอดขายและการสร้างแบรนด์
สายอินฟลูเอนเซอร์ จุดประกายตัวตน สร้างคอนเทนต์ไวรัล พร้อมกลยุทธ์รีวิวสินค้าให้แบรนด์ประทับใจ และสายคอนเทนต์ เน้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นครีเอเตอร์แบบมือโปร โดยมีแบรนด์จริงเข้าร่วมให้คำแนะนำ ส่วนสายมีเดียโปรดักชัน เรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์โปรดักชันมืออาชีพสู่การสร้างสรรค์คอนเทนต์ เช่น กล้อง 4K ห้องคอนเทนต์สตูดิโอ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีโซน Inspire Café ที่ให้คำปรึกษาเรื่องแผนการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ พร้อมแนะนำสิ่งที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษาอย่าง บริษัทจำลอง Creation Hub ที่คอยรับงานจากองค์กรข้างนอกเข้ามาให้นักศึกษา และ Potentialized Activity กิจกรรมเสริมศักยภาพของนักศึกษาส่วนบุคคล ที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและสร้างรายได้ตั้งแต่ปีแรก
ถัดมาคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “The Creativity Within” ในงาน DPU Open House 2025 เพื่อต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสายศิลปะและการออกแบบ พร้อมชวนค้นหาศักยภาพด้านครีเอทีฟของตัวเองผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปจาก 3 สาขาวิชา
ภายในงาน สาขาการออกแบบกราฟิก ดิจิทัล และภาพประกอบ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองออกแบบตัวอักษรที่สะท้อนความเป็นตัวเอง ผ่านเทคนิคการวาดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะที่สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน นำเสนอประสบการณ์จำลองการออกแบบจริง ตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงการใช้ AI แปลงแนวคิดให้กลายเป็นภาพห้องเสมือนจริงแบบเห็นรายละเอียดครบถ้วน ส่วนสาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้สเกตช์ชุดในแบบของตัวเอง ก่อนส่งผลงานเข้าสู่ระบบ AI เพื่อสร้างเป็นภาพชุดเสมือนจริง เรียนรู้กระบวนการออกแบบแฟชั่นตั้งแต่ต้นจนถึงการนำเสนอแบบดิจิทัล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในวงการออกแบบและเทคโนโลยี ทั้ง Canon ที่นำเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงมาให้บริการพิมพ์ผลงานฟรี Wacom ที่จัดแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีวาดภาพดิจิทัลรุ่นใหม่ และ Staedtler ที่นำอุปกรณ์ศิลปะมาตรฐานสากลมาให้นักเรียนทดลองใช้ พร้อมของที่ระลึกพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เพื่อแสดงศักยภาพของการออกแบบในโลกยุคใหม่
ในพื้นที่จัดกิจกรรม ยังมีโซนจำหน่ายของที่ระลึกจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผลงานที่เคยร่วมแสดงในงาน Illustration Fair ซึ่งสะท้อนทักษะการออกแบบและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานจริงของนักศึกษา
กิจกรรมทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมงานเห็นภาพว่าการเรียนศิลปะและการออกแบบในยุคปัจจุบันเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงทั้งความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมเปิดโอกาสกว้างในโลกอาชีพ ทั้งด้านออกแบบดิจิทัลกราฟิก แฟชั่น ออกแบบภายในและงานสร้างสรรค์แขนงต่าง ๆ ที่กำลังเติบโตในอุตสาหกรรมยุคใหม่
ขณะที่ วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี หรือ ANT ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากน้อง ๆ ที่สนใจสายเกมและงานออกแบบเชิงโต้ตอบ โดยเปิดพื้นที่ให้ทดลองสร้างเกมผ่านโปรแกรม Unity ภายในเวลาเพียง 1-1.5 ชั่วโมง พร้อมคำแนะนำจากอาจารย์และรุ่นพี่อย่างใกล้ชิด
โดยในโซน Interactive & Game (IG) มีการจัดแสดงผลงานนักศึกษา, Artbook กระบวนการพัฒนาเกม, โซนบอร์ดเกมร่วมกับ Rip Studio และกิจกรรม Game Jam และ Comic Jam ที่เตรียมจัดขึ้นในปีนี้ โดยเน้นการสร้างเกมที่ “ขายได้จริง” และเสริมองค์ความรู้ด้านผู้ประกอบการเทคโนโลยี
ส่วนด้าน Interactive Digital Art (DA) เปิดโอกาสให้ได้ทดลองใช้เมาส์ปากกา วาดภาพ ปั้นโมเดล 3D และทำ Texture ด้วยโปรแกรม Substance 3D พร้อมคำปรึกษาเรื่องเส้นทางอาชีพจากอาจารย์ในวิทยาลัยฯ ที่เน้นการเล่าเรื่องผ่านสื่อยุคใหม่ เช่น Webtoon และ Digital Content แม้ไม่วาดเก่งก็สามารถเรียนได้
หนึ่งในนักเรียนที่เข้าร่วมงาน Open House 2025 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คือ น้องไทเกอร์ หรือ นายธีรภัทร ปลื้มเปี่ยม นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดใจว่า ตนเองอยากทำงานเบื้องหลังภาพยนตร์ อยากเป็นผู้กำกับ หรือ โปรดิวเซอร์ วันนี้จึงได้ตัดสินใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว และพบว่ากิจกรรมวันนี้ได้ทดลองทำอะไรหลายอย่าง อาจารย์และรุ่นพี่ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีรุ่นพี่ที่เป็นไอดอล คือ “ฝ้าย นางสาวบุญธิดา ชินวงษ์ หรือที่รู้จักในชื่อ “ฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้า” ซึ่งเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์ DPU แนะนำมา ทำให้ตัดสินใจเลือกเข้าเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ในปีหน้าอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอขอบคุณพันธมิตรจำนวนมากที่ให้การร่วมสนับสนุน งาน Open House 2025 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ค่ายเพลง Boxx Music บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เถ้าแก่น้อย ฮาร์ทบีท ถั่วลิสงโก๋แก่ ซีเล็คทูน่า แลคตาซอย Major Cineplex Blu-O Rhythm & Bowl เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) และ Viu Thailand ที่ร่วมสร้างสีสันผ่านกิจกรรมและของรางวัลพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก