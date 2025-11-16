เขมรขอเลื่อนประชุมปักหมุดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เป็น 18 พ.ย.อ้างส่งเอกสารไม่ทัน

กัมพูชาขอเลื่อนประชุมวางแผนปักหมุดชั่วคราวหลักเขตที่ 42-47 บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว ในวันพรุ่งนี้ ออกไปเป็น 18 พ.ย.อ้างส่งใบรับรองไอทีไม่ทัน
วันนี้(16 พ.ย.) มีรายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงว่าตามที่ไทยและกัมพูชามีกำหนดการจะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนปักหมุดชั่วคราวหลักเขตที่ 42-47 บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ในวันจันทร์ที่ 17 พ.ย.นั้น
ล่าสุดทางฝ่ายกัมพูชาได้แจ้งขอเลื่อนออกไปเป็นวันอังคารที่ 18 พ.ย. เนื่องจากทางกัมพูชาส่งใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใบรับรองไอที) ไม่ทัน จึงขอส่งใบรับรองในวันที่ 17 พ.ย.แทน จากนั้นจะจัดประชุมในวันที่ 18 พ.ย. เวลา 09.00 - 12.00 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลักหมุดชั่วคราวให้เรียบร้อย และเริ่มลงมือปักหมุดได้ในวันที่ 19 พ.ย.
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การเลื่อนครั้งนี้คาดว่าไม่มีนัยอะไร เพียงแต่กัมพูชาส่งใบรับรองไอทีไม่ทันเท่านั้น