ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน จตุรัสเทียนอันเหมิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน จตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อันถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่สำคัญในพิธีต้อนรับผู้นำต่างประเทศ เพื่อแสดงความเคารพต่อบทบาทของ “ผู้เสียสละเพื่อชาติ” ซึ่งจีนยกย่องเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเจริญของประเทศดังนั้น พิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นี้จึงหมายถึงการให้เกียรติต่อประวัติศาสตร์และประชาชนจีน รวมทั้งแสดงถึงมิตรภาพอันดีและความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองประเทศ








































