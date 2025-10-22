“วิโรจน์” ฮึ่ม! ใช้กลไกสภาตรวจสอบขบวนการสแกมเมอร์ จี้ “อนุทิน” ขยายผลยึดทรัพย์ ขู่หากยังเฉยพร้อมยื่นซักฟอก

“วิโรจน์” พร้อมใช้กลไกสภาตรวจสอบขบวนการสแกมเมอร์-คอลเซ็นเตอร์ เตือนหากรัฐบาลเมิน พร้อมยื่นอภิปราย จี้ “อนุทิน” เร่งลากคอเครือข่ายสแกมเมอร์ ขยายผลอายัดทรัพย์ เปิดเส้นทางการเงินให้โปร่งใส ชี้ หากไทยไม่ร่วมมือกับนานาชาติ อาจถูกมองเป็นประเทศเครือข่ายสแกมเมอร์ เสียหายต่อศักดิ์ศรีและการลงทุน
วันนี้ (22 ต.ค.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน รับมอบหมายจากผู้นำฝ่ายค้านให้รับหนังสือจาก นายนภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น ขอให้พิจารณาหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน หากยังไม่เร่งแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์และปัญหาการโยกย้ายข้าราชการที่มีข้อสงสัย
นายวิโรจน์ กล่าวว่า พรรคประชาชนจะติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น กรณีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นหนึ่งในประเด็นที่พรรคจับตาเป็นพิเศษ โดยจะใช้กลไก สส. และคณะกรรมาธิการในรัฐสภาเพื่อผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม หากรัฐบาลยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจน ก็พร้อมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไป
“เราจะใช้กลไกสภาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เราไม่ลังเลที่จะยื่นซักฟอก การปราบแก๊งสแกมเมอร์ไม่ใช่ปัญหาท้องถิ่น แต่เป็นวาระระดับโลกที่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศ”
นายวิโรจน์ ย้ำว่า ประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อชาติพันธมิตรมีสองเรื่องหลัก ได้แก่ 1. มาตรการภายในประเทศ บทบาทของ ปปง. ก.ล.ต. ตำรวจไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน ขยายผล และจับกุมผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกกฎระเบียบเพื่อเปิดเผยเส้นทางการเงินและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และ 2. ความร่วมมือระหว่างประเทศ การประสานข้อมูลเส้นทางการเงินกับพันธมิตรต่างชาติเพื่อปิดช่องโหว่การถ่ายเททรัพย์ก่อนการยึดอายัด
นายวิโรจน์ แสดงความกังวลว่า หากสหรัฐฯ หรือชาติพันธมิตรเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องก่อนที่ไทยจะแสดงความจริงจัง จะทำให้ประเทศไทยตกเป็นเป้าถูกมองว่าเป็น เครือข่าย แทนที่จะเป็นพันธมิตร ในการปราบปราม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกียรติภูมิของชาติและบั่นทอนความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุน
”ทั้งหมดนี้ไม่อาจกระทำได้โดยคนต่างชาติแต่เพียงฝ่ายเดียว ต้องมีเครือข่ายในประเทศไทยร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นนายทุน นอมินี บัญชีม้า หรือกลุ่มการเมืองที่อาจมีส่วนรู้เห็น จึงเรียกร้องให้ลากคอผู้ร่วมกระทำความผิดมารับโทษและยึดอายัดทรัพย์เพื่อนำเงินคืนให้ผู้เสียหาย“
ต่อคำถามเรื่องการตอบโต้ทางการทูตกับกัมพูชาและบทบาทของผู้นำต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นายวิโรจน์ กล่าวว่า เวทีอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นพื้นที่ที่นานาชาติรอฟังคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีไทยเกี่ยวกับแนวทางจัดการเครือข่ายสแกมเมอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในกัมพูชา โดยยกกรณีที่ผู้นำกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับปัญหานี้ว่า เป็นสัญญาณให้ไทยต้องแสดงความชัดเจนและจริงจัง
นายวิโรจน์ สรุปว่า หากไทยแสดงความตั้งใจจริงในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยืนยันการยึดอายัดทรัพย์ และร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรระหว่างประเทศ จะสามารถทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์ได้ แต่หากปล่อยให้ต่างประเทศเป็นผู้เปิดเผยรายชื่อก่อน เท่ากับประเทศไทยจะเสียโอกาสและความน่าเชื่อถือในเวทีโลก ซึ่งจะย้อนกลับมาทำลายผลประโยชน์ของประเทศเอง