Fantastic Roadway "Rock Winter 90s" — ค่ำคืนที่สายฝน สายรุ้ง และเสียงร็อกมาบรรจบกันที่ภูน้ำผึ้ง หัวหิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แสง สี เสียง และพลังของคนรักเพลงยุค 90s รวมกันในงาน Rock Winter 90s เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ที่ ภูน้ำผึ้ง หัวหิน

แม้จะมีทั้งฝนตก แดดออก และสายรุ้งโค้งเหนือท้องฟ้า แต่บรรยากาศหน้างานกลับอบอุ่นสุด ๆ เพราะทุกคนมีหัวใจเดียวกัน — หัวใจร็อก!

เปิดเวทีด้วยพลังจาก The Hipster และ 7Days Crazy ก่อนต่อด้วยศิลปินตำนานยุค 90s ที่แฟนเพลงรอคอย
ทั้ง พี่ปู แบล็คเฮด, พี่เหน่ง Y Not 7, พี่อิ้ด วง Fly, พี่แมว จิรศักดิ์, พี่กบ Taxi, Rock Brothers, และปิดท้ายด้วย พี่เสือ ธนพล และ ละมัย ที่ทำให้หัวหินคืนนั้นสว่างไสวกว่าทุกคืน

ทุกคนร้องตามกันสุดเสียง เปียกฝนแต่ยิ้มกว้าง เหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคเทปคาสเซ็ตต์อีกครั้ง — ค่ำคืนที่ทั้งธรรมชาติและดนตรีร่วมสร้างความทรงจำไปพร้อมกัน

ใครพลาดงานนี้ บอกเลยว่าพลาดโมเมนต์แห่งปีของชาวร็อกตัวจริง!

รอติดตามปีหน้า… เพราะ “Rock Winter” จะกลับมาสั่นหัวใจเราอีกแน่นอน






















