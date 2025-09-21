“วิช โกลบอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ผุดโปรเจ็คยักษ์ “The 52 ARENA” ครั้งแรกของเมืองไทยที่มีผู้เข้าแข่งขันในรายการมากที่สุด

“วิช โกลบอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ผุดโปรเจ็คสุดว้าว ฝันให้ไกลไปให้สุด เพื่อเป็นศิลปินในสังกัด กับรายการสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THE 52 ARENA ในรูปแบบ Content Performing &Show on Stage เพื่อเฟ้นหาศิลปิน 52 คน รายการที่จะพาทุกคนร่วมเชียร์ ร่วมลุ้นไปกับผู้เข้าแข่งขัน ที่ผ่านเข้ารอบได้จนถึง Mission สุดท้าย จะได้มีผลงานในรูปแบบ Non Stop Music ปล่อยผลงานในทุก สัปดาห์ตลอดทั้งปี 2026 จำนวน 52 เพลง 52 สัปดาห์ จาก 52 ศิลปิน ในปี 2026
THE 52 ARENA เปิดตัวอย่างเป็นทางการจัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทัพศิลปินในสังกัดขึ้นเวทีโชว์เรียกน้ำย่อย จากการเปิดเผยของ “แมน เกรียงศักดิ์ เกรียงไกรนิยม” (CEO Projext52) “จากปี 2024 เราได้ทำ Projext52 เป็นครั้งแรก ได้รับการตอบรับดีเกินคาด เราตั้งใจทำซีซั่น 2 ให้สนุกและเข้มข้นขึ้น ในปีนี้เราได้เปิดออดิชั่นมีคนสนใจสมัครเข้ามาอย่างมากมาย เพื่อเข้าสู่ปฏิบัติการค้นหาศิลปิน 52 คน เพื่อเตรียมปล่อยผลงานเพลงใหม่ด้วยกันในปี 2026 แบบ Non Stop เรามีทีมงานหลังบ้านคัดเลือกเบื้องต้นก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการเป็นคนคัดเลือกจนได้มา 156 คนในรอบแรกเพื่อร่วมรายการ THE 52 ARENA อยากให้ทุกคนติดตามร่วมเชียร์ ร่วมลุ้นว่าใครจะเป็นตัวจริงใน 52 คน ก้าวสู่ความศิลปินพร้อม ผลงานเพลงในปี 2026 รายการนี้นอกจากวัดกันที่ความสามารถ และความโดดเด่นแล้ว มีเพิ่มการวัดใจ,แสดงออกความเป็นตัวตนที่โดดเด่นเพื่อชนะใจกรรมการ ในปีนี้เราได้ศิลปินชื่อดังมาร่วมเป็นทีมกรรมการคัดเลือก ได้แก่ ปู แบล็คเฮด , แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ,เบนซ์ ข้าวขวัญ กฤษณโสภา , อัตตา , แบงค์-ชินดนัย ภูวกุล (พี่ชาย Bam Bam Got7) หว่าหวา China Dolls และ พี่ก๊อป Postca”
จะได้เห็นอะไร ? ในรายการ THE 52 ARENA
“เป็นการนำเสนอคอนเท้นท์ในรูปแบบเกมส์โชว์ มีความสนุก มีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ให้ทำ สอดแทรก SKILL ความรู้ทักษะสู่การเป็นศิลปินนักร้อง เหมือนเรานั่งดูซีรี่ยส์ ที่เด็ก ๆ ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จะต้องพบเจออุปสรรคอะไรบ้าง อยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์เด็ก ๆ ในรายการนี้สนุกครบรสอย่างแน่นอนครับ” มาถึงศิลปินนักร้องสาย
ดีวา “แก้ม วิชญาณี หนึ่งในทีมกรรมการ ได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่า รู้สึกตื่นเต้นกับรายการนี้ ถือเป็นการมอบโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่มีความฝันได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และได้เรียนรู้ทักษะในการก้าวสู่การเป็นศิลปิน อยากให้ติดตามเชียร์น้อง ๆ กัน นะคะ..” มาถึงศิลปินดูโอในตำนาน หว่าหวา China Dolls ..”
วันนี้..หว่าหวา ได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดตัวรายการ THE 52 ARENA ถือเป็นรายการที่คนดูก็สนุก ลุ้นไปกับน้อง ๆ ว่าใครจะได้เป็นศิลปินตัวจริง เสียงจริง ใน 52 คน ในยุคอดีตใครที่
อยากเป็นนักร้องศิลปินจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก แต่ในวันนี้รู้สึกดีใจแทนน้อง ๆ ที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกทักษะวัดความสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศิลปินในแบบฉบับตัวเอง รับรองได้ว่างานนี้สนุก ร่วมลุ้นว่าใครจะไปถึง 52 คน ที่จะได้มีโอกาสทำเพลงในสไตล์ของตัวเอง อยากให้ติดตามรับชมเชียร์น้อง ๆ กันค่ะ
อีกหนึ่งหนุ่มที่มากด้วยประสบการณ์ และความสามารถสายงานด้านการจัดการศิลปิน ,Show Performance ,โคโรกราฟ ,ปรับลุ้คส์ศิลปิน แบงค์-ชินดนัย ภูวกุล (พี่ชาย Bam Bam Got7) หนึ่งในทีมกรรมการในรายการนี้ ได้พูดถึงที่มาของการมาร่วมแจมในรายการนี้ “พี่แมนเล่าให้ฟังว่ากำลังจะทำโปรเจ็คใหม่ แนวปั้นศิลปิน ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้เป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างศิลปินที่มากมายขนาดนี้ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ๆ คือดูแลภาพรวมของโชว์น้อง ๆ บนเวที ถือเป็นเรื่องดีที่น้อ ๆ จะได้ฝึกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ผมว่าคนดูต้องสนุก และร่วมลุ้นไปกับน้อง ๆ ทุกคน รักใคร เชียร์ใคร ชอบใครไม่อยากให้พลาดสัก EP. เดียว อยากให้ติดตามรับชมกันครับ..” แบงค์ ชินดนัย กล่าวทิ้งท้าย..
“THE 52 ARENA” รายการค้นหาศิลปินใครที่มีของ มีความสามารถ มีพรสวรรค์ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า กับปฏิบัติการสุดท้าทาย 156 คน กับ 1 เวทีสนามประลอง งานนี้ไม่มีใครยอมใคร มีเพียง 52 คนเท่านั้น ที่จะได้เป็นศิลปิน ตัวจริง โดยภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้พบกับคณะกรรมการตัดสิน นำทีมโดย คุณแมน เกรียงศักดิ์ เกรียงไกรนิยม CEO Projext52 ร่วมด้วยศิลปินคุณภาพร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน อาทิ แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ,เบนซ์ ข้าวขวัญ กฤษณโสภา ,แบงค์-ชินดนัย ภูวกุล (พี่ชาย Bam BamGot7) และ หว่าหวา China Dolls พร้อมด้วยเหล่าศิลปินคนดัง อาทิ BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE ศิลปินบอยแบนด์จากประเทศญี่ปุ่นและวัฒน์ ศิวดล พระเอกหมอลำชื่อดังหัวหน้าผู้นำวง"สาวน้อยลำเพลินโชว์" แห่ง “สาวน้อยเพชรบ้านแพง”,พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร ,เติ้ล สุทธิ์คุณ วันทานุ ฯลฯ
มาร่วมลุ้นว่าใครจะเข้ารอบ ใครคือศิลปินตัวจริง THE 52 ARENA รายการที่จะค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด 52 คน พร้อมที่มีผลงานเป็นของตัวเองในปี 2026 ฐานะศิลปินนักร้องในสังกัด Projext 52 ภารกิจพิชิตฝัน เวทีนี้กำลังจะลุกเป็นไฟ กับการแข่งขันสู่การเป็นศิลปินนักร้องรุ่นใหม่ สามารถติดตามรับชมทั้ง 6 EP. ทางช่อง one31 และทุกแพลตฟอร์ม ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารรายการ ได้ที่ : https://www.facebook.com/projext52 ,https://www.facebook.com/whizglobal
THE 52 ARENA ติดตามรับชมได้ทางช่อง one31 ทุกวันอังคาร เวลา 22:30 น. เริ่ม 21 ตุลาคม 2568
ดูย้อนหลังฟรี! ทางแอปพลิเคชั่น oneD ,True Vision NOW และ VIU
#THE52ARENA
#Projext52
#WhitzGlobalEntertainment