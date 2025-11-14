xs
xsm
sm
md
lg

“Rock Winter 90s” จุดไฟร็อกกลางลมหนาวที่ภูน้ำผึ้ง หัวหิน เสียงกรี๊ดสนั่นทั้งคืน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา บรรยากาศของ ภูน้ำผึ้ง หัวหิน ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเวทีแห่งความทรงจำในงาน “Rock Winter 90s” งานดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่พาเหล่าคนรักเพลงร็อกยุค 90s กลับไปสัมผัสอารมณ์สุดคลาสสิกอีกครั้ง ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและวิวภูเขาสุดโรแมนติก

บนเวทีเต็มไปด้วยพลังจากศิลปินขวัญใจตลอดกาล นำโดย พี่เหน่ง Y Not 7, พี่แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม, พี่ปู แบล็คเฮด, พี่เสือ ธนพล อินทฤทธิ์, พี่กบ Taxi, พี่อี๊ด วง Fly พร้อมด้วยศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง 7Days Crazy, The Hipster และ ละมัย ที่มาร่วมสร้างสีสันให้ค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความสนุกและความทรงจำไม่รู้ลืม

แสง สี เสียง ถูกจัดเต็มสมชื่อ “Rock Winter” เสียงร้องและกีตาร์ที่คุ้นเคยทำให้ผู้ชมหลายพันคนร้องตามกันได้ทุกท่อน แฟนเพลงบางคนสวมเสื้อวงร็อกวินเทจ ยกมือชูป้ายไฟ สร้างภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองสุดๆ

ตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยพลังแห่งมิตรภาพ เสียงหัวเราะ และความสุขของคนรักเพลงร็อกยุค 90s ที่มารวมตัวกันอีกครั้งในค่ำคืนสุดพิเศษ งานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้หัวหินกลับมามีชีวิตชีวา แต่ยังตอกย้ำว่า “ร็อกไม่มีวันตาย” อย่างแท้จริง











“Rock Winter 90s” จุดไฟร็อกกลางลมหนาวที่ภูน้ำผึ้ง หัวหิน เสียงกรี๊ดสนั่นทั้งคืน!
“Rock Winter 90s” จุดไฟร็อกกลางลมหนาวที่ภูน้ำผึ้ง หัวหิน เสียงกรี๊ดสนั่นทั้งคืน!
“Rock Winter 90s” จุดไฟร็อกกลางลมหนาวที่ภูน้ำผึ้ง หัวหิน เสียงกรี๊ดสนั่นทั้งคืน!
“Rock Winter 90s” จุดไฟร็อกกลางลมหนาวที่ภูน้ำผึ้ง หัวหิน เสียงกรี๊ดสนั่นทั้งคืน!
“Rock Winter 90s” จุดไฟร็อกกลางลมหนาวที่ภูน้ำผึ้ง หัวหิน เสียงกรี๊ดสนั่นทั้งคืน!
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น