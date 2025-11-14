“Rock Winter 90s” จุดไฟร็อกกลางลมหนาวที่ภูน้ำผึ้ง หัวหิน เสียงกรี๊ดสนั่นทั้งคืน!

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา บรรยากาศของ ภูน้ำผึ้ง หัวหิน ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเวทีแห่งความทรงจำในงาน “Rock Winter 90s” งานดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่พาเหล่าคนรักเพลงร็อกยุค 90s กลับไปสัมผัสอารมณ์สุดคลาสสิกอีกครั้ง ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและวิวภูเขาสุดโรแมนติก
บนเวทีเต็มไปด้วยพลังจากศิลปินขวัญใจตลอดกาล นำโดย พี่เหน่ง Y Not 7, พี่แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม, พี่ปู แบล็คเฮด, พี่เสือ ธนพล อินทฤทธิ์, พี่กบ Taxi, พี่อี๊ด วง Fly พร้อมด้วยศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง 7Days Crazy, The Hipster และ ละมัย ที่มาร่วมสร้างสีสันให้ค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความสนุกและความทรงจำไม่รู้ลืม
แสง สี เสียง ถูกจัดเต็มสมชื่อ “Rock Winter” เสียงร้องและกีตาร์ที่คุ้นเคยทำให้ผู้ชมหลายพันคนร้องตามกันได้ทุกท่อน แฟนเพลงบางคนสวมเสื้อวงร็อกวินเทจ ยกมือชูป้ายไฟ สร้างภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองสุดๆ
ตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยพลังแห่งมิตรภาพ เสียงหัวเราะ และความสุขของคนรักเพลงร็อกยุค 90s ที่มารวมตัวกันอีกครั้งในค่ำคืนสุดพิเศษ งานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้หัวหินกลับมามีชีวิตชีวา แต่ยังตอกย้ำว่า “ร็อกไม่มีวันตาย” อย่างแท้จริง