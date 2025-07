“ROCK WINTER 90s” งานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ และหุบเขา พบกัน 8 พ.ย.นี้ !!! วัยรุ่นยุค90s เตรียมตัวให้พร้อม กับ 9 ขุนพลร็อคสตาร์ตัวจริง เสียงจริง

ที่สุด..ของงานเทศกาลดนตรี รวมศิลปินร็อคขั้นเทพเบอร์ต้นของวงการเพลงไทย กำลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งบนเวทีเดียวกัน !!! หากย้อนเวลากลับไปเพลงไทยสากลยุค 90s ช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2550 ถือเป็นยุคทองของวงการเพลง รวมไปถึง ROCK STAR ในตำนานแจ้งเกิดมากมาย กับเพลงฮิตติดหู ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีบางวงได้แยกย้ายกันไปตามกาลเวลาเพราะคำว่า “มิตรภาพและเพื่อนยังคงอยู่เต็มอิ่มไปกับ 9 ศิลปินร็อคสตาร์ยุค 90s กำลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง“Fantastic Roadway” ผู้จัดงานเทศกาลดนตรี ROCK WINTER 90s โดย หนึ่ง อนุสรณ์ เสริมบุญไพศาล และ ฮันน่า ปาณฐธัญญ์ เสริมบุญไพศาล นักธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีแนวคิดอยากจัดงานเทศกาลดนตรีดี ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อให้ทุกคนมาสนุกด้วยกัน บนพื้นที่กว่า 100ไร่ ขอการันตียืนยันว่าที่นี่คือ Good View วิวส์สวยที่สุดในหัวหินสำหรับเทศกาลดนตรีร็อค รับลมหนาวปิดท้ายปลายปี นำทัพโดย อี้ด FLY ,กบ TAXI ,ปู BLACKHEAD , เหน่ง Y NOT 7 ,แมว จิระศักดิ์ ,เสือ ธนพล ,ละมัย ,7 DAYS CRAZY และ THE HIPSTERยืนยันด้วยภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่พร้อมกองทัพนักข่าวสื่อมวลชน รวมทั้ง Influencer ชื่อดังที่ให้ความสนใจมาร่วมงานทำข่าวมากมาย เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2568 ที่ Hard Rock ราชดำริ ในงานเต็มไปด้วยคนดังในวงการดนตรีแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ดีเจพี่เอื้อง สาลินี ,ดีเจเคนโด้ ,ดาร์ด้า ,วัตร คลองถม รวมทั้งศิลปินที่ร่วมแถลงข่าว อี๊ด FLY ,กบ Taxi ,ปู BLACKHEAD และ ละมัย ทำให้นึกถึงบรรยากาศยุค 90s กลับมาจนสื่อมวลชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเทศกาลดนตรีที่แฟนพันธ์ร็อกทุกคนรอคอย ยืนยันความพร้อม เริ่มจากพี่อี้ด FLY เจ้าของบทเพลงฮิตติดปากตลอดกาล เพลงชาวนากับงูเห่า, ใบไม้ และบิน เป็นต้น ได้เปิดเผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ อยากชวนคนที่รัก คิดถึงกัน มาร่วมย้อนวัย ย้อนเวลาความประทับใจอีกครั้ง..ในช่วงวัยรุ่น วัยเก๋า 90 เพราะพวกเราคือครอบครัวใหญ่..” กบ Taxi (ระหัส ราชคำ) ต้นฉบับเพลงฮิต คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ,นางฟ้ากับควาย ได้เปิดใจว่า..“รู้สึกตื่นเต้นกับงานในครั้งนี้มาก เป็นการรวมตัวคนที่คุ้นเคยเพื่อนและมิตรภาพที่ยาวนาน เราจะเลือกร้องเฉพาะเพลงฮิตเท่านั้น คาดว่ามีเพลงฮิตไม่ต่ำกว่า 100 เพลงเต็มอิ่มจุใจ ระบบแสง เสียง จัดเต็ม..” ความมีเสน่ห์และมีมนต์ขลังในช่วงยุค 90 กำลังจะกลับมาในรูปแบบงานรวมพลคนดนตรีหัวใจร็อค ศิลปินที่เวลาไม่สามารถทำอะไรได้เลย อานนท์ สายแสงจันทร์ หรือ ปู Black Head กับน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์ กับ เพลงยืนยัน ,ใจฉันอยู่กับเธอ วงร็อกอัลเทอร์เนทีฟในตำนาน ได้เปิดใจว่า “งานนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆที่รวมตัวศิลปินยุค 90 ได้มากขนาดนี้ เป็นเทศกาลดนตรีกลางหุบเขา ที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ ถือเป็นเรื่องดี ที่แฟนเพลงจะอินร้องเพลงไปกับพวกเรา ถือเป็นของขวัญก่อนสิ้นปี พร้อมมอบความสุขให้กับทุกคนไม่อยากให้พลาดจริง ๆ ครับ”วงละมัย อีกหนึ่งตัวแทนศิลปินในฐานะเจ้าบ้านที่ดี (หัวหิน) ยืนยันถึงความพร้อมของศิลปินทุกคน “ผมขอเป็น ตัวแทนฝากไปถึงทุกคนที่มางานนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน มีให้เลือกมากมาย หรือจัดเตรียมมาเองก็ไม่ว่ากัน นอกจากนี้ทางผู้จัดงาน ได้จัดเตรียมห้องน้ำไว้รองรับมากพอ รวมถึง ที่จอดรถสะดวกสบายรองรับรถหลายร้อยคันอยากเชิญชวนแฟนเพลง มาร่วมย้อนวัยกลับไปสู่อดีตด้วยกันกับพี่ ๆ ศิลปินใน Rock Winter 90s..”จากคำยืนยันของผู้จัดงาน ROCK WINTER 90s Fantastic Roadway (เจ้าของโครงการพัฒนาที่ดิน CCM GROUP 4) คุณหนึ่ง อนุสรณ์ เสริมบุญไพศาล ,คุณฮันน่า ปาณฐธัญญ์ เสริมบุญไพศาล 2 นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หัวหินมากว่า 10 ปี จึงมีแนวคิดอยากพัฒนาพื้นที่หัวหินให้มีมูลค่ามากขึ้น ผุดโปรเจคแรก เทศกาลดนตรี Rock Winter 90s คุณฮันน่าบอกว่า ตัวเองพัฒนาที่ดินที่นี่มาหลายปี สิ่งที่มองเห็น หัวหินคือเมืองท่องเที่ยวที่สงบเหมาะแก่การพักผ่อนในทุกกลุ่มวัย ที่นี่ไม่เคยหลับไหล ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่กี่ชั่วโมง เดินทางสะดวก และที่สำคัญหัวหินยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเล หาดทราย และต้นไม้ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ “..ในฐานะผู้จัดงาน Rock Winter 90s อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานนี้ ช่วงต้นเดือน 8 พฤศจิกายน เป็นช่วงที่บรรยากาศกำลังสบาย สถานที่จัดงาน ภูน้ำผึ้ง ซึ่งจุคนได้มากกว่า 10,000 คน พร้อมทุกระบบ สถานที่ แสง สี เสียง เวที นับเป็นครั้งแรกในการจัดงานของ Fantastic Roadway งานนี้เราพร้อมจัดเต็มทุ่มงบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนที่มาเที่ยวงาน ROCK WINTER ประทับใจ จะไม่ทำให้ แฟนๆ ยุค 90s ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ” คุณฮันน่า กล่าวทิ้งท้าย..พิเศษ !!! Promotion &Discount สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรออนไลน์ 699.- บาท /ใบ จากราคาปกติ 1,200.- บาท(บัตรราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด) ซื้อบัตรได้ที่ LineOA : @Thaiticket หรือ All Ticket 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ และ Eventpass ติดต่อสอบถาม โทร. 095-383-9988 หรือ Line@ : @thaiticket ติดตามความเคลื่อนไหวหรือสอบถามได้ที่ Official Fan page : Fantastic Roadway https://www.facebook.com/fantasticroadway#ROCKWINTER90s#Fantasticroadway#โตมากับเพลงยุค90s