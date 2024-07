ร้านทองเยาวราช ขึ้นป้ายขอบคุณลิซ่า ร็อคสตาร์หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย

วันนี้ (13 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ห้างทองโชวเซ่งเฮง ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ขึ้นป้ายบิลบอร์ด ROCKSTAR เพื่อแสดงความขอบคุณ "ลิซ่า-ลลิสา มโนบาล" ศิลปินเพลงป๊อบชื่อดังที่ใช้ถนนเยาวราชเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวีดีโอเพลงร็อคสตาร์ พร้อมข้อความระบุว่า "Thank you, Our Rockstar for uplifting the soft power of Thailand." แปลความได้ว่า ขอบคุณพวกคุณชาวร็อคสตาร์ ที่ช่วยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทย"ทั้งนี้ ห้างทองโชวเซ่งเฮง เป็นหนึ่งในฉากหลังของมิวสิกวีดีโอเพลงร็อคสตาร์ ที่เผยแพร่ผ่านทางยูทูบไปเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเพลงร็อคสตาร์ ส่วนใหญ่ถ่ายทำที่ถนนเยาวราชและโรงหนังเก่าออสการ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ขณะนี้มียอดวิวมากถึง 100 ล้านวิวเรียบร้อยแล้วด้านบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมา (12 ก.ค.) ผู้สื่อข่าว MGR Online ลงพื้นที่ พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศถนนเยาวราชอย่างไม่ขาดสาย ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร แม้จะมีสายฝนที่โปรยปรายลงมาแต่ก็ไม่ย่อท้อ ต่างพกร่มและสวมเสื้อกันฝนมา ส่วนใหญ่กิจกรรมเน้นรับประทานอาหารและถ่ายรูปถนนเยาวราช ที่ฉากหลังเต็มไปด้วยป้ายไฟภาษาจีน ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไชน่าทาวน์ของเมืองไทย