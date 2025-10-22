จัดยิ่งใหญ่ "เทศกาลเที่ยวพิมาย 2025" ย้อนรอยอารยธรรมขอมโบราณ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีและวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่แห่งโคราช
PHIMAI FESTIVAL 2025 เทศกาลเที่ยวพิมาย 2568 ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2568
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และบริเวณลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ภายในงานมีไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด
• ชมการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ: ตื่นตาตื่นใจ ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยอารยธรรมขอมโบราณ
• การแข่งขันเรือยาวประเพณี (ชิงถ้วยพระราชทาน) บนลำน้ำจักราช ที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจและเป็นเอกลักษณ์ของชาวพิมาย
• เดินช้อป ชิม ชม "ตลาดโบราณพิมายพันปี": เพลิดเพลินกับอาหารพื้นเมืองหายาก สินค้าหัตถกรรม และวิถีชีวิตย้อนยุค
• กิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลาย: การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตลอด 5 วันเต็ม
สัมผัสความงามของปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน พร้อมดื่มด่ำกับเสน่ห์ของเมืองเก่าที่มีชีวิตและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
PHIMAI FESTIVAL 2025 เทศกาลเที่ยวพิมาย 2568 ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2568
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และบริเวณลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 1672 Travel buddy ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 044-213 666 Facebook: ททท.สำนักงานนครราชสีมา TAT NAKHONRATCHASIMA