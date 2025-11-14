ไทยพีบีเอสต่อยอดพลังคนรุ่นใหม่ ผ่าน VIPA Pitching Project 2025 ปักหมุด ‘VIPA’ สู่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติ

ไทยพีบีเอสปักหมุดพัฒนา “VIPA” สู่ National Streaming Platform ของคนไทย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียม เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระสร้างสรรค์ “Thai Stories” สู่ระดับโลก โดย“Ring and Run ชีวิตนักวิ่งตาบอด” คว้ารางวัลชนะเลิศ VIPA Pitching Project 2025
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยสำนักสื่อดิจิทัล จัดกิจกรรม “VIPA FILM FEST 2025” เทศกาลภาพยนตร์สารคดีที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนวงการสารคดีไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ปีนี้ ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี ได้แสดงศักยภาพในการเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดีในโครงการ “VIPA Pitching Project 2025” ภายใต้แนวคิด A Day in a Life - The Power of Human หรือ หนึ่งวันคนธรรมดา…ที่ไม่ธรรมดา ชิงรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมสร้างสรรค์ผลงานสารคดีกับไทยพีบีเอสและ VIPA
งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงภาพยนตร์ เฮาส์ สามย่าน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานว่า คำว่า “VIPA” มาจาก Vision and Passion สะท้อนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ ที่ต้องการเป็นพื้นที่และเวทีให้ผู้ผลิตคอนเทนต์อิสระ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของไทยพีบีเอสตั้งแต่แรกเริ่ม
ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้ปรับตัวตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และ VIPA กำลังกลายเป็นช่องทางสำคัญที่ชัดเจนขึ้นทุกวัน ในยุคที่มีการถกเถียงกันมากเรื่องอนาคตของสื่อ โดยเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินซึ่งมีผู้ชมลดลง ขณะที่การรับชมผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง (OTT) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้ผลิตอิสระอาจเคยฝากความหวังไว้กับแพลตฟอร์มต่างชาติ แต่เมื่ออัลกอริทึมเริ่มมีอิทธิพลต่อการคัดสรรเนื้อหาตามกระแสความนิยมมากขึ้น VIPA จึงเป็นเส้นทางใหม่ของไทยพีบีเอสในการสร้างพื้นที่ที่ตอบรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้ชมยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายคือทำให้ VIPA กลายเป็น National Streaming Platform ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งละคร ซีรีส์ สารคดี และวาไรตีหลากหลายรูปแบบ ให้ VIPA เติบโตเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของคนไทยอย่างแท้จริง และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างสื่อสาธารณะที่แข็งแรงในยุคดิจิทัล
ด้าน คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวถึงแนวคิด “VIPA 2026: The Platform Empowering Thai Stories” ว่า ปัจจุบัน VIPA อยู่บนทุกแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งเว็บไซต์ vipa.me แอปพลิเคชัน VIPA และสมาร์ตทีวี และมีคอนเทนต์กว่า 500 เรื่อง มากกว่า 7,000 วิดีโอ ครอบคลุม 7 กลุ่มเนื้อหา โดย “สารคดี” และ “ละคร” เป็นกลุ่มเนื้อหายอดนิยม มียอดรับชมรวมกว่า 23 ล้านวิว โดย 3 ละครที่มีผู้ชมสูงสุดคือ จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี, บุษบาลุยไฟ และ The Interns หมอมือใหม่ โดยตั้งเป้าในปีหน้าแตะ 1 ล้านดาวน์โหลด
จุดแข็งของ VIPA คือเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์รับชมใหม่ๆ เช่น ดูออฟไลน์ได้ เมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต, ระบบ Personalize แนะนำรายการตามความสนใจของผู้ชม, โหมดเด็ก (Kids Mode) ใช้รหัส PIN และตั้งเวลาการรับชม เพื่อสร้างสมดุลในการใช้สื่อของเยาวชน อีกฟีเจอร์ที่ภาคภูมิใจคือ “Big Sign” หรือภาษามือขนาดใหญ่เต็มจอ ที่ผู้ชมทั่วไปและผู้พิการทางการได้ยินสามารถรับชมพร้อมกันได้ ถือเป็นนวัตกรรมเดียวในโลกที่ออกแบบเพื่อความเท่าเทียมอย่างแท้จริง
ในอนาคต VIPA จะขับเคลื่อนแนวคิด “Empower Thai Stories” ได้แก่ 1. Empower Creators เปิดพื้นที่ให้ผู้กำกับและผู้ผลิตอิสระสร้างผลงานคุณภาพ เช่น ความร่วมมือกับหอภาพยนตร์ในการนำผลงานที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยมาเผยแพร่บน VIPA รวมถึงโครงการ VIPA Pitching Project 2026 และ Vertical Series สำหรับผู้ชมมือถือ 2. Empower Innovation ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อความเท่าเทียม (AI for Accessibility) อย่าง Auto Caption และ Auto Dubbing ที่แปลภาษาไทยไปเป็นหลายภาษา 3. Empower Engagement เชื่อมโยงผู้ชมด้วยแคมเปญ VIPA Family “ดูฟรี ดูสนุก ยิ่งดู ยิ่งได้” สะสมคะแนนพร้อมสาระและความบันเทิง ทั้งหมดนี้คือการยกระดับ “VIPA” ให้เติบโตทั้งด้านคุณภาพและความร่วมมือ สร้างพื้นที่ให้ผู้ผลิตไทยก้าวสู่ระดับโลก
ภายในงานยังมีช่วงเสวนา Panel Discussion: “The Power of Human Through the Lens of Documentary - คนหลังเลนส์ สู่พลังเปลี่ยนโลกผ่านสารคดี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท., คุณชนินทร์ ชมะโชติ, คุณเอกพงษ์ สราญเศรษฐ์ และคุณอรากร ฤกษ์เกษม ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้างสรรค์สารคดีในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมและสะท้อนพลังของมนุษย์ผ่านภาพจริง
คุณวันชัย ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เล่าถึงมุมมองในการถ่ายทอดสารคดีว่า หัวใจสำคัญของงานสารคดี คือ ‘การเล่าเรื่อง’ ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการใช้เทคนิคหรือภาพที่สวยงามเลย เพราะสิ่งที่ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกและเข้าใจเรื่องราวอย่างแท้จริง คือ ‘วิธีการเล่า’ และ ‘มุมมองของผู้เล่า’
“การทำสารคดีที่ดี จึงเริ่มต้นจาก ‘ประเด็นที่อยากเล่า และ ‘คำถามที่ตั้ง’ เพราะคำถามที่ดี มักนำไปสู่คำตอบที่มีความหมาย และเปิดให้ผู้ชมได้คิดต่อยอดมากกว่าการบอกคำตอบสำเร็จรูป การตั้งคำถามที่ทรงพลังจึงสำคัญกว่าคำตอบที่ได้รับเสียอีก ผู้ทำงานสารคดีจึงต้อง ‘ทำการบ้านให้มาก’ เพื่อเข้าใจทั้งเรื่องราวและผู้คนที่จะเล่า ต้องรู้ว่าต้องการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ‘สื่อสารอะไร’ และอยากให้ผู้ชม ‘เข้าใจอย่างไร’ เพราะสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการสร้างความลึกซึ้งให้กับสารคดี ที่จะทำให้เรื่องเล่าธรรมดากลายเป็นเรื่องที่มีชีวิตและเข้าถึงใจคนดูได้จริง” คุณวันชัยกล่าว
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้ คือการประกาศผลรางวัล VIPA Pitching Project 2025 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพในการผลิตผลงานสารคดีสั้นคุณภาพ โดยมี 3 ผลงานโดดเด่นที่คว้ารางวัลหลักในปีนี้ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Ring and Run ชีวิตนักวิ่งตาบอด จากทีม hip hip hip hippo ohho, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง รถเยอรมันช่วยฉันไม่ได้ จากทีม deafheavenenjoyer, และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ช่างชัย: มือซ่อมคีย์บอร์ดกับท่วงทำนองทอฝัน จากทีม จาร์เอ ซึ่งผลงานเรื่องเดียวกันนี้ยังคว้ารางวัล POPULAR VIEWS ไปครองอีกด้วย โดยความพิเศษของปีนี้อยู่ที่ ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวต่อบนเส้นทางของการเล่าเรื่อง ผ่านมุมมองและพลังสร้างสรรค์ของพวกเขา
ผู้สนใจสามารถรับชมผลงานสารคดีทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ www.VIPA.me และ VIPA Application เพื่อร่วมชื่นชมมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และพลังของคนทำสารคดีรุ่นใหม่ที่สะท้อนเรื่องราวจากหลากหลายมิติของสังคมไทย โดยโครงการนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนา “Thai Stories” บนแพลตฟอร์ม VIPA ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการเล่าเรื่องของคนไทยให้ก้าวไกลและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างต่อไป
