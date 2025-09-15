ไทยพีบีเอส หนุนผลิตสารคดีสั้นฝีมือคนรุ่นใหม่ อบรมเข้ม 10 ทีมสุดท้าย VIPA Pitching Project 2025

ไทยพีบีเอส เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ ก้าวสู่โลกสารคดีกับ VIPA Pitching Project 2025 VIPA เวิร์กชอปสุดเข้มข้นกับกูรูด้านสารคดีทั้งผู้กำกับ-โปรดิวเซอร์ชื่อดัง บ่มเพาะ 10 ทีมคนรุ่นใหม่ ผลิตสารคดีสั้น “หนึ่งวันคนธรรมดา…ไม่ธรรมดา” ก่อนลงมือทำ พร้อมนำผลงานเผยแพร่ในแพลตฟอร์มสตรีมมิง VIPA และประกาศผลใน VIPA Film Fest 2025 8 พ.ย. นี้
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 68 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยสำนักสื่อดิจิทัล จัดงาน "VIPA Pitching Project 2025" การประกวดผลงานผลิตสารคดีสั้น ที่เปิดโอกาสพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “A Day in a Life - The Power of Human หนึ่งวันคนธรรมดา…ไม่ธรรมดา” ได้รับความสนใจอย่างมากมีผลงานส่งประกวดมากกว่า 200 ทีม ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกจนเหลือ 10 ทีม เพื่อเข้ารอบสู่การ Workshop เสริมความรู้แนวคิด และทักษะการผลิตสารคดีสั้นจากกลุ่มผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย. 2568 ที่ไทยพีบีเอส ก่อนนำความรู้ไปผลิตผลงานสารคดีสั้นในรอบสุดท้าย โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะโครงการ VIPA Pitching Project พร้อมฉายภาพยนตร์รอบ Premier ผลงานสารคดีผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรก ณ โรงภาพยนตร์เฮาส์ สามย่าน (House Samyan) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. นี้
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวเปิดงานและกล่าวถึง "แรงบันดาลใจ ชีวิต และหัวใจของสารคดี" ว่า การทำสารคดีที่ดี ต้องเริ่มต้นจาก “การตั้งคำถามที่ดี” คำถามที่ดีมีค่ามากกว่าคำตอบที่ได้รับ เมื่อเราตั้งคำถามได้ดี เราจะฟังเรื่องราวของสังคมได้ลึกซึ้งมากขึ้น อีกหนึ่งทักษะจำเป็นของผู้ผลิตสารคดี คือ การสังเกต และไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในทันที การตั้งข้อสังเกตและไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ จะช่วยยกระดับคุณภาพของงานสารคดี และนำไปสู่การผลิตเนื้อหาที่ดีได้จริง นอกจากนี้ หัวใจสำคัญของงานสารคดีคือ ‘ความขัดแย้ง’ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การเล่าเรื่อง น่าสนใจและดึงดูดผู้ชมมากขึ้น
นายวันชัย กล่าวอีกว่า ไทยพีบีเอส มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการผลิตสารคดีสั้นภายใต้หัวข้อ “A Day in a Life – The Power of Human” โดยเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนผ่านมุมมองเชิงสารคดี แม้ในประเทศไทยสารคดียังไม่ได้รับความนิยมเทียบเท่ากับสื่อประเภทอื่น เช่น ซีรีส์ แต่เชื่อว่า มีศักยภาพในการเติบโตสูง หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในต่างประเทศสารคดียังคงมีผู้ชมจำนวนมาก และเรามีโอกาสพัฒนาสารคดีไทยให้ไปสู่ระดับนานาชาติได้ ไทยพีบีเอสยินดีเป็นเสาหลัก และพร้อมสนับสนุนให้วงการสารคดีเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมในวันที่ 12 ก.ย. VIPA Classroom Day เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เทคนิคการผลิตสารคดีกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับสารคดีและนักเขียนบทภาพยนตร์ บรรยายเรื่อง การคิดและเขียนบทสารคดี (Documentary Script & Storytelling), เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ Breaking The Cycle บรรยายเรื่อง เทคนิคลำดับภาพ เล่าเรื่อง สะท้อนมนุษย์: เทคนิคการมอง-การตัด-การสื่อสารในสารคดี, กรภัทร ภวัครานนท ผู้กำกับภาพยนตร์ The Lost Princess สารคดีคือการค้นหาตัวเอง: เมื่อประวัติศาสตร์ส่วนตัวกลายเป็นพลังสร้างหนัง และภาคิณ สุขขี ผู้กำกับสารคดี Wild Survival ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากเวทีนาฏราช และมีผลงานภาพยนตร์สารคดี Biodiversity in Thailand” มหัศจรรย์ธรรมชาติ ทาง Thai PBS บรรยายหัวข้อ เข้าใจวัฒนธรรม เบื้องลึกเรื่องราวของ “ผู้เล่า” อย่างเข้าใจและสื่อสารให้กับคนทั่วโลกได้อย่างมีพลัง
จากนั้น ในวันที่ 13 ก.ย. 2568 จัดให้มี Pitch to be Picked Workshop และ Meet the Mentor Day ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำจาก Mentor แบบตัวต่อตัว ส่วน วันที่ 14 ก.ย. 2568 เป็นPitching Day นำเสนอ Proposal หรือ Storyboard ต่อคณะกรรมการ
สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ดังนี้ 1.behide the scenes เรื่อง One with the forest เป็นหนึ่งเดียวกับป่า 2. จาร์เอ เรื่อง ช่างชัย : มือซ่อมคีย์บอร์ดกับท่วงทำนองทอฝัน 3.กองทุนอาหารกลางวัน สำหรับยุวชนทำหนังผู้ด้อยโอกาส เรื่อง After Sundown / สิ้นแสงตะวันเราโรมรันกับแสงไฟ 4. ETP (Enjoy The Process) เรื่อง ภัณฑารักษ์ นักอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 5.วัยรุ่น(เลนส์)คิด เรื่อง นักล่าวัดร้าง 6. hip hip hip hippo ohho เรื่อง Ring and Run ชีวิตนักวิ่งตาบอด7.ฮ้าฮา (5ฮา) เรื่อง Grab to Gold 8.ม้าน้ำ เรื่อง ไร้แสงหลังเส้นชัย 9. Deafheavenenjoyer เรื่อง รถเยอรมันช่วยฉันไม่ได้ 10. WE ARE DUCK เรื่อง จากห้องเรียนสู่ชุมชน
ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลรางวัล VIPA Pitching Project 2025 ในงาน VIPA Film Fest 2025 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. นี้ ณ โรงภาพยนตร์เฮาส์ สามย่าน (House Samyan) ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานสารคดีของผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรก จะได้ฉายในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในงานด้วย โดยนอกจากการประกาศผลรางวัลแล้ว ภายในงาน VIPA Film Fest 2025 ยังมีวงเสวนา The Power of Human เมื่อหนังสารคดีคือพลังของการเล่าเรื่องมนุษย์ผ่านสายตาคนทำหนัง พร้อมชมสารคดีสุด Exclusive ที่ VIPA คัดสรรมาให้คนรักหนังสารคดีโดยเฉพาะ สามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวได้ทาง https://www.VIPA.me/PitchingProject2025
ไม่พลาดทุกข่าวสาร สาระความรู้ และคอนเทนต์คุณภาพ ติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin