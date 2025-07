Dilmah ฉลองครบรอบ 40 ปี จับมือ WOOPS เปิดตัว “The Real Fruit Tea” ชาผลไม้แท้ 100% บุกตลาดเครื่องดื่ม สำหรับคนรุ่นใหม่

จาก WOOPS แบรนด์น้ำผลไม้ปั่นขวัญใจ Gen Z ที่มาแรงสุดๆ ในตอนนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์ “ชาผลไม้แท้ ไม่ผสมไซรัป”จึงได้ออกมาเป็นชาผลไม้พรีเมียม ที่ชูวัตถุดิบหลักอร่อยแบบธรรมชาติ ไม่ใส่น้ำเชื่อม ไม่เติมสารปรุงแต่ง และสารให้ความหวาน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สายเฮลท์ตี้อย่างแท้จริงDilmah แบรนด์ชาระดับโลกจากศรีลังกา ฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตชาด้วยแนวคิด “Single Origin, Garden Fresh” ที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติและคุณภาพอย่างแท้จริง โดยเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ในโลกที่ยังคงใช้วิธี “Hand-picked” หรือการเก็บยอดใบชาด้วยการใช้มือเก็บ เพื่อให้ได้เฉพาะยอดชาคุณภาพดีที่สุดเพียง3ใบบน นำไปสู่รสชาติที่หอม กลมกล่อม และเปี่ยมเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสานพลังกับ WOOPS ร้านน้ำผลไม้ปั่นของคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ด้วยจุดยืนชัดเจนในการใช้ “ผลไม้แท้ 100% ไม่ผสมน้ำเชื่อม” จึงได้มาร่วมกันคิดค้นและพัฒนาสูตรชาผลไม้ที่ได้ชูรสชาติของวัตถุดิบหลักอย่างชา และผลไม้แท้ๆ ได้อย่างลงตัว ให้ความสดชื่นและดีต่อสุขภาพในทุกแก้วพร้อมนำทัพด้วย 5 เมนูสุดสดชื่นไม่ว่าจะเป็นชามะม่วงสตรอเบอร์รี่,ชาเลม่อนน้ำผึ้งขิง,ชาพีชมะม่วง,ชาส้ม และชามิกซ์เบอร์รี่ — เครื่องดื่มที่อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์จากวิตามิน แอนตี้ออกซิแดนท์ และใยอาหารจากผลไม้แท้ พร้อมสารต้านอนุมูลอิสระจากชาซีลอนระดับพรีเมียมที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกาย พิเศษกว่าด้วยเยลลี่ผลไม้แท้สูตรเฉพาะจาก WOOPS ที่เพิ่มเลเยอร์ความอร่อย เคี้ยวเพลินไม่เหมือนใคร ให้ทุกแก้วเต็มไปด้วยสุขภาพดีและความสนุกในแบบที่คุณเลือกได้ Dilmah x WOOPS: Double the deliciousnessเมื่อชาแท้จากศรีลังกา เจอกับผลไม้แท้จากสวน" นี่ไม่ใช่แค่การจับมือของสองแบรนด์ แต่คือการรวมพลังของธรรมชาติในรูปแบบใหม่ที่ดื่มได้ทุกวัน ดีต่อร่างกาย และรู้สึกดีไปกับมันแตกต่างด้วยแก่นแท้ของธรรมชาติผู้บุกเบิกวงการชาซีลอนที่ยืนหยัดกับหลัก "Picked by Hand, Packed at Source" คัดเฉพาะยอดชา 3 ใบ เพื่อความสดใหม่ กลิ่นหอม และซื่อตรงต่อแหล่งกำเนิด:แบรนด์สมูทตี้ที่ใช้ผลไม้แท้ 100% ทุกแก้ว คิดสูตรเองจากมือเจ้าของร้าน เพื่อให้ผลไม้แต่ละชนิดได้เปล่งพลังออกมาอย่างตรงไปตรงมาด้วยปณิฐานความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค เราไม่เพียงแค่ขายของแต่เราขายโลกใบใหม่ของคนรักความเป็นธรรมชาติ จึงอยากเชิญชวนให้คุณมาลองเครื่องดื่มที่ ไม่ปรุงแต่งทั้งในรสชาติและจิตใจ “Do Try It” – Merrill J. Fernando (Founder of Dilmah Tea) กล่าว