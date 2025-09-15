รร.ราชินีบน คว้าแชมป์ผลิตคลิปสั้น “รณรงค์รู้เท่าทันข้อมูลเท็จ” Thai PBS Verify

ผอ.ไทยพีบีเอส ย้ำภารกิจสื่อสาธารณะต้านข่าวปลอม
ผอ.ไทยพีบีเอส ย้ำ Thai PBS Verify ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอม ดึงเด็ก-เยาวชน ร่วมรณรงค์รู้เท่าทันข้อมูลเท็จ ผลประกวดคลิปสั้น ทีม RB TEAM โรงเรียนราชินีบน คว้ารางวัลใหญ่ Fact Hero Award
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยสำนักสื่อดิจิทัล ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, โคแฟค (ประเทศไทย) และ TikTok ร่วมจัดงานประกาศผลรางวัล “Gen Z Verify” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ณ ไทยพีบีเอส ต่อยอดความสำเร็จจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Thai PBS Verify Youth Camp: ปั้นนักคิดพิชิตข่าวลวง Gen 1” สำหรับเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ทีม รวม 45 คน ที่ผ่านการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน ฝึกทักษะ Fact-checkers เมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2568 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี และนำความรู้ไปต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงพร้อมสื่อสารต่อสาธารณะได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการผลิตคลิปสั้นภายใต้หัวข้อ “รณรงค์รู้เท่าทันข้อมูลเท็จ” ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวเปิดงาน “สื่อสาธารณะกับภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวง ผ่านพลังของเยาวชน” โดยเตือนถึงอันตรายของข่าวปลอมที่เคยคร่าชีวิตผู้คนกว่า 70–80 ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังคงบ่อนทำลายสังคมไทยในปัจจุบัน พร้อมย้ำเหตุผลที่ไทยพีบีเอสต้องสร้าง Thai PBS Verify เพื่อเป็นเกราะป้องกันข่าวลวง ด้วยพลังของเยาวชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยระบุว่าโครงการ Thai PBS Verify Youth Camp Gen 1 มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีทั้งความตระหนักรู้ ทักษะ Fact-checking และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการอบรมเข้ม 3 วัน 2 คืน ที่เยาวชนทั้ง 15 ทีมได้ฝึกตั้งคำถาม ลงพื้นที่สัมภาษณ์จริง เรียนรู้การถ่ายทำ–ตัดต่อด้วยสมาร์ตโฟน ใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริง และฝึกการเล่าเรื่องบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสาร
ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “พลังเยาวชน รู้เท่าทัน ร่วมสร้างสังคมปลอดข่าวลวง” โดยชี้ว่า เด็กเจเนอเรชันใหม่กำลังเผชิญความเปราะบางทางอารมณ์และจิตใจ เพราะโลกเสมือนจริงไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ต่างจากโลกจริงที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด พร้อมยกตัวอย่างจากภาพยนตร์ที่สะท้อนว่า หากปล่อยให้เยาวชนใช้โลกออนไลน์โดยปราศจากการดูแล อาจนำไปสู่ความรุนแรงในชีวิตจริง และอ้างถึงหนังสือที่เตือนว่า แม้จะทำ Fact-check มากเพียงใด แต่เมื่อข้อมูลมาจาก “พวกเรา” ก็มักถูกเชื่อทันทีโดยไม่ตั้งคำถาม และทิ้งท้ายด้วยโจทย์สำคัญว่า สังคมควรหาทางสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ บาลานซ์โลกจริงกับโลกเสมือนจริง ให้กับเยาวชนอย่างไร
ด้าน กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอ Show Case Thai PBS Verify โดยอธิบายว่า “4P ของไทยพีบีเอส” ได้แก่ Prevent Misinformation, Promote Media Literacy, Public Media Reliability และ Public Participation เป็นหัวใจของการสร้างพลังพลเมืองในภารกิจ Thai PBS Verify ซึ่งเวทีค่ายครั้งนี้ตอบโจทย์ครบทั้งการป้องกันข่าวลวง การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง การส่งเสริมทักษะ และการยกระดับสื่อสาธารณะ
“การตรวจสอบข่าวปลอมไม่ใช่เพียงการสัมภาษณ์ แต่ต้องอาศัยเครื่องมือดิจิทัล ทั้งการตรวจสอบภาพ วิดีโอ และ Geo Location ควบคู่กับทักษะการเขียนและการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ยังต้องขยายเนื้อหาให้เข้าถึงผู้คนอย่างเท่าเทียม ทั้งภาษาไทย–อังกฤษ และกลุ่มคนพิการ เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลอย่างเสมอภาค” ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าว
จากนั้นเยาวชนทั้ง 15 ทีมได้นำเสนอผลงานประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “รณรงค์รู้เท่าทันข้อมูลเท็จ” ต่อหน้าผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ คณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน ไทยพีบีเอส, กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส, สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Cofact Thailand และศิลา พีรวัฑฒึก เจ้าของช่อง “พ่อมดติ๊กต๊อก” และ TikTok Expert 2025 ร่วมวิพากษ์และตัดสินผลงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการโหวตรางวัล Popular Vote Award ทาง www.thaipbs.or.th/VerifyYouthCamp2025
การประกาศผลรางวัล Gen Z Verify ประกวดคลิปสั้น “รณรงค์รู้เท่าทันข้อมูลเท็จ” ทั้ง 5 สาขา
จากผลงานที่ผ่านการนำเสนออย่างเข้มข้น คณะกรรมการได้ร่วมกันลงคะแนนตัดสิน และมอบรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ดังนี้
• Fact Hero Award ได้แก่ ทีม RB TEAM จากโรงเรียนราชินีบน
• Truth Master Award ได้แก่ ทีม JTS official (just think & solve) จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
• Story Spark Award ได้แก่ ทีม Pedproducktion (เป็ดโปรดักชัน) จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
• Impact Story Award ได้แก่ ทีมครูเบ้นสั่งลุย จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
• Popular Vote Award ได้แก่ ทีมประสานมิตรพิชิตข่าวลวง จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/ThaiPBSVerify
