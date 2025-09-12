ยูทูปเบอร์ดังแฉเบื้องหลังสารคดี Dark Side Of Paradise ชี้ "BBC บิดเบือนความจริง!"

จากกรณีสารคดี "Thailand The Dark Side Of Paradise" ของ BBC ที่นำเสนอภาพลักษณ์ด้านมืดของประเทศไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ล่าสุด "Mac TV" ยูทูปเบอร์ชาวอังกฤษที่ร่วมในสารคดี ได้ออกมาแฉเบื้องหลังการทำงานที่ถูกบิดเบือนและจัดฉาก ทำให้เรื่องนี้ยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นไปอีก
จากกรณี สารคดี "Thailand: The Dark Side Of Paradise" จาก BBC ที่นำเสนอเรื่องราวการค้าประเวณีและอันตรายในไทยกลับสร้างความไม่พอใจในโลกออนไลน์ เมื่อชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวและอาศัยในไทยต่างพร้อมใจกันออกมาโต้แย้งว่า "ประเทศไทยปลอดภัยกว่าอังกฤษและอเมริกามาก" ทำให้สารคดีที่ตั้งใจจะขายด้านมืด ต้องเผชิญกับคอมเมนต์ที่สวนกลับอย่างดุเดือดจนกลายเป็นประเด็นร้อนบน TikTok
ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ช่อง YouTube "Mac TV Travel Learn Inspire" เป็นของชายชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Macauley H. ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "Mac" เขาเป็นนักทำคอนเทนต์ที่เน้นการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตในประเทศไทย โดยเฉพาะในเมืองพัทยาและกรุงเทพฯ ได้ออกมาโพสต์คลิปในช่องของตัวเอง ชื่อว่า "Pattaya Thailand BBC Documentary (The TRUTH!)" โดยเป็นการบอกเล่าถึงสารคดีของ BBC ที่นำเสนอเรื่องราวการค้าประเวณีและอันตรายในไทย เข้าหาเขาเพื่อทำสารคดีเกี่ยวกับ content creators ในไทย แต่สารคดีที่ทำเสร็จแล้วกลับมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวในแนวทางอื่น ทำให้เขารู้สึกถูกหลอกเพราะสารคดีไม่ได้เป็นไปตามที่สัญญาไว้ Mac กล่าวว่าสารคดีนำเสนอเหตุการณ์ที่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น เขาถูกบอกให้ไปพบกันที่ชายหาด แต่จู่ๆ ก็ถูกขอให้ไปที่ซอย 6 ในนาทีสุดท้าย แต่สารคดีกลับอ้างว่าเขาเป็นคนเสนอให้ไปที่นั่น นอกจากนี้ เขายังเชื่อว่าฉากบางฉาก เช่น การถูกขอให้ออกจากถนนนั้นถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อความดราม่า Mac กล่าวว่าอีกว่าโปรดิวเซอร์ได้ตัดต่อเสียงและบทสนทนาของเขาออกนอกบริบท เพื่อให้เขากล่าวในสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะพูด
Mac อธิบายว่าเขาได้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรที่เขาจะพูดและอะไรที่จะไม่พูด แต่โปรดิวเซอร์ก็ยังคงพยายามถามคำถามที่เขาปฏิเสธไปแล้วหลายครั้งและเมื่อเขาไม่ยอมให้สิ่งที่พวกเขาต้องการ พวกเขาก็ไปหาคนอื่น
Mac แสดงความเห็นว่า Zara ซึ่งเป็นพิธีกรของสารคดีเป็นเพียง "หุ่นเชิด" ที่ทำตามบท และยังวิจารณ์ว่าเธอเป็น "influencer" ไม่ใช่นักทำสารคดีที่แท้จริง เขามองว่าสารคดีนำเสนอ "ความคิดที่เป็นอันตราย" และ "ความเป็นชายที่แข็งกร้าว" ซึ่งเขาไม่เห็นด้วย
Mac นำบทความจาก Daily Mail ที่กล่าวถึงเขาอย่างผิดๆ มาแสดงและปิดท้ายวิดีโอด้วยการแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมของเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเขา