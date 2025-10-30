ผอ.ไทยพีบีเอส นำเสนอรายงานประจำปี 2567 ชูก้าวต่อไป OTT VIPA ผลักดันเป็นแพลตฟอร์มระดับชาติ

“วันชัย” ผอ.ไทยพีบีเอส นำเสนอรายงานประจำปี 2567 ภูมิใจข่าวไทยพีบีเอส นำเสนอความจริง รอบด้าน น่าเชื่อถือ ประกาศนำไทยพีบีเอสติด TOP TEN สื่อที่ได้รับความนิยมภายใน 2 ปี ตั้งเป้านำ VIPA เป็นแพลตฟอร์มระดับชาติ ที่เป็นอนาคตของทีวีไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้ ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท., นายเจษฎา อนุจารี กรรมการนโยบาย ส.ส.ท., นางทัศนีย์ ผลชานิโก กรรมการนโยบาย ส.ส.ท., นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท., นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท., นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568
ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เปิดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2567 กล่าวถึงบทบาทของไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ มีภารกิจในการดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งผลิตรายการด้านการศึกษาและสาระบันเทิงคุณภาพสูง สะท้อนความหลากหลายของสังคมโดยปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ เสรีภาพ และการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
“ทิศทางในอนาคตของไทยพีบีเอส มีคีย์เวิร์ด 4 ตัว คือ Cross Platform ความน่าเชื่อถือ โมเดลการหารายได้ และการขยายฐานผู้ชม ความคุ้มค่าของไทยพีบีเอสจึงวัดจากการรู้จักและใช้ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์ โดยหวังว่า การแถลงผลการดำเนินงานในปีหน้าของไทยพีบีเอส จะสามารถนำทั้ง 4 เรื่องนี้ มารายงานต่อสมาชิกวุฒิสภาให้เห็นถึงความทุ่มเทของเรา”ดร. นพ.โกมาตร กล่าวสรุป
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2567 ว่า ไทยพีบีเอส ยืนหยัดเสนอข่าวที่ถูกต้อง รอบด้าน เป็นกลางด้วยจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยยกตัวอย่างวิกฤตน้ำท่วมแม่สายที่มีการถอดบทเรียนนำเสนอสมุดปกขาว ให้จ.เชียงรายเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ไม่สร้างความเกลียดชัง การเกาะติดเลือกตั้ง อบจ. ตั้งอยู่บนความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด สร้างความตื่นตัวทางการเมือง และนำเสนอข่าวกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่เกาะติดมาอย่างยาวนาน จนทำให้ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้
นอกจากนี้ยังนำ AI มาใช้กับการทำงานของสื่อมวลชน โดยเฉพาะ Thai PBS VERIFY ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวปลอม เป็นผู้นำการผลิตรายการเพื่อเด็กและครอบครัวมากที่สุด จำนวน 147 รายการ รวมเวลา 2,969 ชม. และผลการสำรวจสื่อไทยในปี 2025 ของสถาบันรอยเตอร์ ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูง 72% เป็นอันดับ 3 ของสื่อในไทย และปี 2567 ยังได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติรวมมากกว่า 50 รางวัล ซึ่งก้าวต่อไปมีความพยายามร่วมผลักดันประเด็นสำคัญของสังคม เช่น ปัญหาคอร์รัปชัน การรายงานการเลือกตั้ง 2569 รวมถึงการผลักดันแพลตฟอร์ม OTT อย่าง VIPA ให้เป็น National OTT Platform
สำหรับการอภิปรายในครั้งนี้ มี สว.ลงชื่ออภิปรายทั้งสิ้น 8 ท่าน ได้แก่ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย, ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์, นายขวัญชัย แสงหิรัณย์, พลตำรวจโทบุญจันทร์ นวลสาย ,นางกัลยา ใหญ่ประสาน, นางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย, นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ และนายชิบ จิตนิยม ซึ่งส่วนใหญ่ชื่นชมการทำงานของไทยพีบีเอส
นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ท่ามกลางอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก แม้สื่อใหญ่จะกำหนดทิศทางและเป้าหมายของสังคม รวมถึงการรับรู้ของผู้คน ให้ความสำคัญกับการสร้างกระแสต่าง ๆ ขณะที่ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลแตกต่าง ไม่ได้อิงกับกระแส แต่ให้ความสำคัญกับประชาชนที่เป็นเจ้าของปัญหา และทำงานแบบ “กัดไม่ปล่อย” สามารถทำข่าวเชิงสืบสวนต่อเนื่อง การทำงานของไทยพีบีเอส มีระบบนิเวศสื่อ ที่มี “สื่อพลเมือง” เป็นคนทำงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นปากเป็นเสียงของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นปลาหมอคางดำ เครือข่ายสื่อสาร C-Site สามารถรายงานสถานการณ์การระบาดของปลาหมอคางดำได้ครอบคลุม สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ที่เสนอแนะคือ จะทำอย่างไรให้คนทำงานของไทยพีบีเอส สามารถรับใช้สังคมและตอบโจทย์สังคมได้ โดยที่ความเป็นอยู่สวัสดิการของพนักงานมีความพร้อมและเหมาะสม
ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ไทยพีบีเอส เป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของชาติ ที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ มีผลงานโดดเด่นที่จับต้องได้ ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติสื่อสาธารณะของไทย เป็นที่พึ่งของประชาชนยามเกิดวิกฤต เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการปรับตัวสู่ดิจิทัล แต่ตนมองเห็นสัญญาณเตือนภัยในวิกฤตเชิงโครงสร้างของไทยพีบีเอส 3 ข้อ คือ 1. ไทยพีบีเอส มีการเงินที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายสุทธิ เพราะมีต้นทุนการผลิตสื่อสูง และมีพันธกิจหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ทุนไม่พอ 2.ความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะการแข่งขันไม่อยู่ในช่องทีวีอีกต่อไป ทำให้สูญเสียคนรุ่นใหม่ 3.บทบาทในการเป็นกาวใจในสังคมแบ่งขั้วมีความคิดเห็นสุดขั้ว ยากขึ้นทวีคูณ จึงขอเสนอยุทธศาสตร์ 3 ประการ ให้รอดจากวิกฤตเชิงยุทธศาสตร์ คือ 1.ปลดล็อกศักยภาพทางการเงิน 2. ก้าวนำ ด้านนวัตกรรมและจริยธรรม มีการลงทุนด้าน AI เป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบจริยธรรมและวงการสื่อ 3. สร้างใหม่ บทบาทพื้นที่กลางของสังคม เป็นวารสารเชิงหาทางออก ดังนั้น เรียกร้องให้มองการณ์ไกล ปรับโครงสร้างเพื่อให้สมบัติของชาติแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป
นายวันชัย กล่าวในตอนท้ายการชี้แจงว่า ขอเชิญชวนให้ทุกคนดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน VIPA ซึ่งดาวน์โหลดฟรี รายการดี มีสาระ โดยเฉพาะสารคดี VIPA ถือเป็นอนาคตของไทยพีบีเอส ที่เราจะก้าวสู่ระดับนานาชาติ ไทยพีบีเอสจะผลิตคอนเทนต์ที่ดี อยู่ในหลากหลายแพลตฟอร์ม มีความตั้งใจที่ทำให้มีคนดูไทยพีบีเอสเพิ่มมากกว่านี้เท่าตัว โดยในอีก 2 ปี วางเป้าหมายให้ไทยพีบีเอสติดอยู่ใน TOP TEN ของทีวีไทย
