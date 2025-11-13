เพจ ทบ.จับโป๊ะ “เขมรตุยทิพย์” ตั้งศพเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานตอนแดดยังจ้า แต่เหตุการณ์ยุติตอน 5 โมงเย็น

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ตั้งข้อสังเกตเขมรอ้างทหารไทยยิงชาวบ้านตาย 1 แต่มีภาพงานศพโพสต์ในเฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อวาน ตอนแดดยังจ้า ทั้งที่เหตุการณ์ยุติลงประมาณ 5 โมงเย็น
วันนี้(13 พ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าทหารไทยยิงชาวบ้านกัมพูชาเสียชีวิต 1 ราย จากเหตุปะทะที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อเวลาประมาณ 16.10 น.วันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา และในวันนี้ ได้มีการทำพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวอย่างน่าสงสัย
ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” ได้เปรียบภาพการจัดงานศพผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ Bong Mark โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2568 เวลา 21.29 น. และภาพในเฟซบุ๊กที่ชื่อ Thmey Thmey ซึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2568 เวลา 11.37 น.
พร้อมกับตั้งข้อสังเกต ดังนี้
-กล่าวหาไทยทําประชาชนเสียชีวิต 1 ราย แต่ไม่มีภาพผู้เสียชีวิตออกมา มีเพียงภาพ ผู้บาดเจ็บ 3 ราย
-เหตุการณ์สิ้นสุดเมื่อประมาณ 17.00 น. (วันที่ 12 พ.ย.) แต่ภาพ (ในเฟซบุ๊ก Bong Mark) ดูเหมือนจัดงานศพช่วงบ่ายตั้งแต่ก่อนหน้าการปะทะ แกจัดงานศพไวไฟไหม แสงแดดในภาพคือจ้ามาก
-กล่าวหาไทยใช้ปืน RPD ยิงประชาชนกัมพูชา แต่ไทยไม่เคยมีปืนชนิดนี้ ยิงโดนกันเองแล้วโทษไทย??
-หลังเกิดเหตุการณ์ ทางการของกัมพูชาแถลงการณ์กับไวมาก เหมือนเตี๊ยมกันมาหมดแล้ว
-13 พ.ย.เวลา 14.00 น. ฌาปนกิจศพแล้ว เผาไวมาก!!! ไม่ถึง 24 ชม.
#สันติภาพไม่มีอยู่จริง