ตามสเต็ป! “ฮุน มาเนต” ประณามไทย อ้างยิงชาวบ้านเขมรตาย 1 เจ็บ 3 เรียกร้องต่างชาติร่วมสอบสวน แต่ยังกอดปฏิญญากัวลาลัมเปอร์

“ฮุน มาเนต” โพสต์ประณามไทยยิงชาวบ้านตาย 1 เจ็บ 3 เรียกร้องเปิดการสอบสวน โดยให้ต่างชาติร่วม แต่ยังอ้างกัมพูชายังยึดมั่นแนวทางสันติภาพตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ด้านกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ รัฐสภากัมพูชา ออกแถลงการณ์ประณามไทยตามกันมาเป็นพรวน
วันนี้(12 พ.ย.) เมื่อเวลา 18.36 น. นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ว่า “ข้าพเจ้าขอประณามการใช้ความรุนแรงของฝ่ายไทยต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ชาวกัมพูชาในหมู่บ้านไพรจัน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2025 ซึ่งทำให้พลเรือนชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 3 คน และเสียชีวิต 1 คน
“การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม และขัดต่อเจตนารมณ์แห่งความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี โดยเฉพาะข้อตกลงให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ วัดแนวเขต และปักหลักเขตชั่วคราว โดยต้องคงสภาพเดิมไว้จนกว่าการสำรวจจะแล้วเสร็จ และรอผลการตัดสินของคณะกรรมาธิการร่วมดังกล่าว
“ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการใช้กำลังต่อพลเรือนชาวกัมพูชาในหมู่บ้านไพรจันโดยทันที รวมทั้งยุติการใช้กำลังเพื่อแก้ไขปัญหาพิพาทชายแดนระหว่างสองประเทศ
“ข้าพเจ้าขอให้มีการเปิดการสอบสวนอย่างอิสระในกรณีนี้ และขอเรียกร้องให้มีการเข้าร่วมจากฝ่ายต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อแสวงหาความจริง กำหนดความรับผิดชอบ และให้ความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุยิงดังกล่าว
“พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานความมั่นคงทุกแห่งดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการคุ้มครองพลเรือนของเรา โดยต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและชีวิตของพวกเขา
“กัมพูชายังคงยึดมั่นในจุดยืนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ตามเจตนารมณ์ของ “ถ้อยแถลงร่วมกรุงกัวลาลัมเปอร์” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2025 เพื่อมุ่งสู่การยุติความขัดแย้งและสร้างสันติภาพระหว่างสองประเทศ” นายฮุน มาเนต ระบุ
ด้านกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ขอประณามอย่างรุนแรงต่อการยิงทหารไทยใส่พลเรือนชาวกัมพูชาในหมู่บ้านไพรจัน โดยถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม และนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฝ่ายไทยได้ละเมิดแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและไทย โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนเป็นพยาน
กัมพูชาเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประณามอย่างรุนแรงต่อการละเมิดแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย และการกระทำที่ผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าของไทย พร้อมเรียกร้องให้ไทยต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการละเมิดที่โจ่งแจ้งนี้
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติการสู้รบทั้งหมดที่คุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยทันที ขณะเดียวกัน กัมพูชาเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิง แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพ และพันธกรณีทั้งหมดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างจริงจัง จริงใจ และแท้จริง
กัมพูชายึดมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิง แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย และข้อตกลงทั้งหมดที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุไว้ในอดีต ด้วยความสุจริตใจและความรับผิดชอบอย่างสูงสุด
กัมพูชายึดมั่นในการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ และต่อต้านการข่มขู่หรือการใช้กำลัง โดยมุ่งหวังที่จะหาทางออกที่ยุติธรรม ยั่งยืน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ต่อมา เวลาประมาณ 21.00 น. กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ด้วยข้อความในลักษระเดียวกัน และเรียกร้องผ่านสถานทูตในกัมพูชามายังรัฐบาลไทยให้ทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีต่างชาติเข้าร่วมด้วย พร้อมเรียกร้องให้ไทยยุติการคุกคามกัมพูชาด้วยกำลังความรุนแรงทุกรูปแบบ
เช่นเดียวกับรัฐสภากัมพูชาได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ชุมชนระหว่างประเทศประณามการกระทําของไทย และเรียกร้องให้ไทยรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด