“น้องดรีม” ขอบคุณพี่น้องชาวกาญจนบุรี เขต 4 ไว้วางใจให้โอกาสทำงานต่อในพื้นที่

กาญจนบุรี – “น้องดรีม” เผยหลังคว้าชัยเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจน์ เขต 4 ทิ้งห่าง “บิ๊กเลน เพื่อไทย” กว่า 1.7 หมื่นคะแนน จากผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ รู้สึกดีใจและขอบคุณพี่น้องชาวกาญจนบุรี เขต 4 ที่ไว้วางใจให้โอกาสตนและพรรคภูมิใจไทยได้ทำงานต่อในพื้นที
หลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ “น้องดรีม” วิสุดา วิเชียรศิลป์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณพี่น้องชาวกาญจนบุรี เขต 4 ที่ไว้วางใจให้โอกาสตนและพรรคภูมิใจไทยได้ทำงานต่อในพื้นที่ โดยยืนยันว่าจะตั้งใจสานต่อโครงการที่ค้างอยู่ รวมถึงรับฟังปัญหาของประชาชนในทุกพื้นที่ “หนูขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ต้องผิดหวังค่ะ” น้องดรีมกล่าว
ด้าน “บิ๊กเลน” พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย กล่าวขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก พร้อมยอมรับผลการตัดสินใจของประชาชน และขออวยพรให้ผู้ชนะทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองอย่างดีที่สุด “การเลือกตั้งคือประชาธิปไตย ประชาชนคือผู้ตัดสิน เราพร้อมเดินหน้าร่วมกันเพื่อกาญจนบุรีที่ดีขึ้น”
บรรยากาศช่วงค่ำภายในเขตอำเภอเลาขวัญและห้วยกระเจา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ “น้องดรีม” ทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งได้มากที่สุด เต็มไปด้วยเสียงเฮของกลุ่มผู้สนับสนุน ขณะที่ร้านค้าและชาวบ้านในพื้นที่ต่างกล่าวชื่นชมถึงการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
ทั้งนี้ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ บ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) หนองปรือ ห้วยกระเจา และเลาขวัญ ถือเป็นเขตที่มีการแข่งขันเข้มข้นระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ โดยผลคะแนนในครั้งนี้ถือเป็นการสะท้อนกระแสความนิยมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศได้อย่างน่าสนใจ