กัมพูชาพาคณะ AOT เยี่ยมชาวบ้านบาดเจ็บในห้อง ICU หลังอ้างถูกทหารไทยยิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลาโหมกัมพูชาพาคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนเข้าเยี่ยมชาวบ้านผู้บาดเจ็บในห้อง ICU รพ.ในจังหวัดบันทายมีชัย หลังอ้างถูกทหารไทยยิงสาหัสอาการโคม่า

วันนี้(13 พ.ย.) สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานว่า วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07:58 น.คณะทำงานประสานงานผู้สังเกตการณ์ของกระทรวงกลาโหม กัมพูชา พร้อมด้วยนายอุม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัย ได้ประสานงานนำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) เดินทางถึงโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา–ญี่ปุ่น อำเภอมงคลบุรี จังหวัดบันทายมีชัย เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมพลเรือนชาวกัมพูชาที่อ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงของทหารไทย ในพื้นที่หมู่บ้านไพรจัน ตำบลโอไบชัน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันทายมีชัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา

Fresh News อ้างว่า เมื่อวานนี้ (12 พ.ย.) ทหารไทยได้เปิดฉากยิงใส่พลเรือนกัมพูชา 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเวลาประมาณ 15:50 น. และครั้งที่สองเวลา 17:54 น. ส่งผลให้พลเรือนกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 3 คน และเสียชีวิต 1 คน

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ฝ่ายกัมพูชาได้พาคณะ AOT และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เข้าไปเต็มห้อง ICU ของโรงพยาบาล ทั้งที่อ้างว่าผู้บาดเจ็บยังอยู่ในอาการโคม่า















