BEST Express จัดประชุมใหญ่แฟรนไชส์ประจำปี 2568 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุสู่ความยั่งยืน

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำให้บริการขนส่งพัสดุด่วน BEST Express จัดงาน “ประชุมใหญ่แฟรนไชส์ BEST Express ประจำปี 2568” ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักธุรกิจแฟรนไชส์จากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานในปี 2568 พร้อมทิศทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือและความสำเร็จของเครือข่ายแฟรนไชส์ขนส่งBEST Express ทั่วประเทศ
งานประชุมใหญ่ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสานต่อความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้บริหารแฟรนไชส์สาขา BEST Express เพื่อขับเคลื่อนระบบแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจขนส่งพัสดุในประเทศไทย โดยภายในงานมีตัวแทนผู้บริหาร คุณจอร์จ ชูว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมธุรกิจในปี 2568 วิสัยทัศน์ และนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผนการดำเนินงานในปีถัดไป โดยมีการเปิดตัว โครงการใหม่ (New Business Plans and Projects) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแฟรนไชส์ทั่วประเทศอีกด้วย
พร้อมกันนี้ ยังมี Session แบ่งปันประสบการณ์จากตัวแทนนักธุรกิจแฟรนไชส์ BEST Express จากสาขานิวสมุทรสาคร สาขาพุทธมณฑล และสาขาเกาะภูเก็ตและระนอง ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารแฟรนไชส์ การจัดการทีมงาน และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลจิสติกส์ และอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “BEST Express Award 2025” เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่แฟรนไชส์ที่มีผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น รางวัล “The Best Performance of the Year 2025” จำนวน 3 รางวัล, รางวัล “The Best Outbound Volume of the Year 2025” จำนวน 3 รางวัล และรางวัล “The Best Regional Cooperation Partner” จำนวน 11 รางวัล
“ความสำเร็จของ BEST Express ในปีนี้เกิดจากความร่วมมือของแฟรนไชซีทั่วประเทศ ที่ทำงานอย่างแข็งขันและมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทจะยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราในทุกพื้นที่ต่อไป” คุณจอร์จ ชูว์กล่าวทิ้งท้าย
การประชุมใหญ่แฟรนไชส์ BEST Express ประจำปี 2568 ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดความร่วมมือระหว่างบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อยกระดับบริการขนส่งพัสดุด่วนและผลักดันระบบขนส่งของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป