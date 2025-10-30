เริ่มวันแรก !! งานมหกรรมชี้ช่องรวย@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า วันนี้- 2 พ.ย.68 พบทัพแฟรนไชส์ลดแรง

จัดงานวันนี้วันแรกกับงานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ ขนขบวนธุรกิจและแฟรนไชส์สัญจรย่านฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง จัดโปรโมชั่นลดใหญ่ส่งท้ายปีรวมกว่า 70 บูธ หวังปูทางเลือกสร้างอาชีพให้คนไทยแบบเคาะประตูบ้าน อาทิ แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ธุรกิจสะดวกซัก ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ แฟรนไชส์บริการ ฯลฯ เสิร์ฟครบจบในงานกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ และกิจกรรมที่น่าสนใจในงานมากมาย โดยงานจัดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า คาดเงินสะพัดราว 100 ล้านบาท
นางสาววิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ประธานจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า "งานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ ครั้งที่18 นี้จัดขึ้นโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ยกทัพธุรกิจและแฟรนไชส์กว่า 70 แบรนด์จัดแคมเปญลดราคาช่วงท้ายปี เพื่อจุดประกายสร้างอาชีพแก่พี่น้องประชาชนย่านฝั่งธนบุรี และละแวกใกล้เคียง โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยมองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
สำหรับทัพแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมเสิร์ฟอาชีพในงานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจ และแฟรนไชส์ ในครั้งนี้ มีมากกว่า 70 บูธ อาทิ ไก่ว้าว, ชาบัง, หม่าล่า Mr. Bao MALATANG, ช็อกโกแลต Mrbeast, ไอศกรีมขนมปังไม่อร่อยให้ต่อย, ลูกชิ้นแม่ประณาม, เฮงปังปั๊ว หวานเย็นสูตรเด็ดเยาวราช, ชาตันหยง, ขาหมูพระนคร, Senzar เส้นซ่าส์, จงชงดี, โต้ว น้ำเต้าหู้ คู่ใจ, Sukishi, CHAPAKYOON, ยากิโทริ (ไก่โคราช), ซามูไรราเมง, ไผ่ทองไอสครีม, ปัญจะรส ลูกชิ้นปิ้ง, Sweet Bee, อ๊อดกรีนฟิช, ฟาร์มเห็ดดูดี, VERISE นมอัลมอนด์, ธุรกิจสะดวกซัก Washenjoy, Trendywash, CleanChain,Speed Queen by VJ Group ฯลฯ
ส่วนผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังขาดแหล่งเงินทุน ภายในงานยังมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยจากธนาคารออมสิน และบริการด้านค้ำประกันสินเชื่อจากทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อีกด้วย พีเอ็มจีฯ ยังมุ่งมั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยได้มีอาชีพสู้ภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และพี่น้องคนไทยก้าวเดินได้อย่างมั่นคงแม้ในภาวะวิกฤต สำหรับการจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ราว 100 ล้านบาท” นางสาววิมลณ์เกศกล่าวทิ้งท้าย
เชิญชวนผู้ที่มองหาธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องการเติมทุน หรือต่อยอดองค์ความรู้ สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย งานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สอบถามรายละเอียดโทร.09-4915-4624 , 062-845-9515