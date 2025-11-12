"จูดี้" เพื่อนซี้ "คัลแลน-พี่จอง" ฟาดกลับดรามาแม่ค้าตลาดน้ำ ลั่นไม่ต้องคืนเงิน แค่หยุดเอาเปรียบ!

จูดี้ เพื่อนสนิทพี่จอง-คัลแลน สองหนุ่มยูทูบเบอร์ โพสต์สวนกลับหลังเกิดดรามาแม่ค้าตลาดน้ำดำเนินสะดวกขายของแพง ลั่นไม่ต้องโอนเงินคืน แค่หยุดเอาเปรียบ!
จากกรณีประเด็นดรามาแม่ค้าตลาดน้ำดำเนินสะดวกขายของราคาแพงเกินให้ พี่จอง-คัลแลน สองหนุ่มยูทูบเบอร์ ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแม่ค้ายอมรับผิดทุกอย่าง และอยากคืนเงินให้ยูทูบเบอร์ดังทั้งสอง และจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดน้ำ
ต่อมา เมื่อวันที่ 11 พ.ย. เฟซบุ๊ก "Judy Diaw" ของจูดี้ เพื่อนสนิทพี่จอง-คัลแลน ได้ออกมาโพสต์เดือดถึงดรามาที่เกิดขึ้นว่า “เวลาขายของแพงไม่ต้องโอนเงินคืน และไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะเป็นอินฟลูฯ รึเปล่า แค่ช่วยกันทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสถานที่ของพวกคุณรู้สึกอุ่นใจไม่โดนเอาเปรียบจะได้มีคนไปเที่ยวเยอะๆ”
นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับจำนวนมากร่วมคอมเมนต์ เช่น จริงค่ะแม่ ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวจะได้มีคนไปเที่ยวเยอะๆ, แทนใจมากเลยค่ะแม่, ฝากขอบคุณอิงด้วย ที่ไม่ตัดซีนแบบนี้ออก ไม่อยากให้แม่ค้าดูแย่ อยากให้เกิดการปรับปรุงค่ะ