ช็อก! ยอดตั๋วไทย-สิงคโปร์ ขายได้แค่ 700 ใบ 'เจ วรปัฐ' วอนแฟนบอลให้กำลังใจนักเตะด่วน!

"เจ วรปัฐ" นักพากย์ดังเผยยอดตั๋วเกมทีมชาติไทยดวลสิงคโปร์สุดบางตา ขายได้เพียง 700 กว่าใบเท่านั้น เจ้าตัววอนแฟนบอลให้กำลังใจนักเตะข้างสนามด่วน แม้จะหมดศรัทธาสมาคมฯ แต่กำลังใจจากกองเชียร์คือสิ่งสำคัญที่สุด
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสำหรับทีมชาติไทย วันนี้ (11 พ.ย.) เจ วรปัฐ นักพากย์กีฬาชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อเปิดเผยตัวเลขยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติสิงคโปร์ ซึ่งทำเอาหลายคนตกใจและเป็นกังวล
นักพากย์ขวัญใจมหาชนระบุถึงข้อมูลจาก ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ว่า ยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมดังกล่าว ณ ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 700 กว่าใบเท่านั้น! ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมากสำหรับเกมทีมชาติ
โดยเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนโซเชียลมีเดีย เรียกร้องและเชื้อเชิญให้แฟนบอลชาวไทยช่วยกันเข้าไปชมเกมนี้ให้มากที่สุด
"อยากชวนให้ทุกคนไปช่วยกันชมเกมนัดนี้ หลายคนอาจจะหมดศรัทธากับสมาคม แต่นักเตะก็ยังต้องการกำลังใจจากแฟนบอลข้างสนาม" นักพากย์คนดังระบุ
นอกจากนี้ เขายังเข้าใจถึงอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้แฟนบอลเดินทางไปเชียร์น้อย โดยกล่าวว่า
"อาจจะเดินทางไกล หรือเป็นวันธรรมดา แต่เพื่อทีมชาติไทยของเรา ไปช่วยกันนะครับ"
อย่างไรก็ตาม มีการนำเรื่องราวดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับกระแสความนิยมของการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน (แชมป์กีฬา 7HD) นัดชิงชนะเลิศ ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความแตกต่างของ "ศรัทธา" และ "กระแสฟีเวอร์" ในปัจจุบัน ซึ่ง ฟุตบอล 7 สี คาดว่ามีผู้เข้าชมในสนามกว่า 4 หมื่นคน และรับชมทางช่องทางออนไลน์กว่า 1 ล้านคน