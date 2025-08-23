หนุ่มเผยประสบการณ์! ถูกหมายเรียกในฐานะพยาน ชี้เป็นการ "กลั่นแกล้ง-ข่มขู่" หลังวิจารณ์ "พีระพันธุ์"

หนุ่มรายหนึ่งเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ติดตาม เมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับอำนาจรัฐในแบบที่ไม่ได้คาดคิด โดยระบุว่าตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ ถูกทนายความของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคฯ ออกหมายเรียกไปในฐานะพยานตามมาตรา 52 โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด ๆ ชี้ เป็นการ 'กลั่นแกล้ง' หรือ 'ข่มขู่' เพื่อให้ประชาชนหยุดวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ พร้อมทั้งระบายความรู้สึกที่ "หมดศรัทธา" ในพรรคที่เคยเลือกไปจนหมดสิ้น
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Manthavee Klimklai" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับความขัดแย้งกับบุคคลที่เขาเคยเคารพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและรองนายกรัฐมนตรี หลังตนเองได้รับหมายเรียกจากทนายความของคุณพีระพันธุ์ และต้องการแสดงให้เห็นว่าเรื่องที่รุ่นพี่โพสต์ว่าคุณพีระพันธุ์ไม่เคยฟ้องใครนั้น "ไม่เป็นความจริง" โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ทุกท่านครับ มีพี่คนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเคารพ แม้จะคิดต่างกันบ้างผมก็ไม่เคยคิดลบกับพี่พี่คนนี้เลยแม้แต่นิดเดียว
แต่วันนี้พี่เค้าโพสต์ที่หน้าโปรไฟล์ส่วน บอกว่า นาย พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมและสร้างชาติ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพลังงาน ไม่เคยคิดจะฟ้องใครแม้แต่ใส่ร้าย (ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ความจริง) ทั้งที่พี่เค้าเองก็รู้ ว่าผมได้รับหมายเรียกจาก ทนายของ รองนายกรัฐมนตรีพีระพันธ์ุ เพราะตอนที่ผมแจ้งให้เพื่อนเพื่อนทราบ พี่เค้ายังได้โพสต์บอกให้ผมลบโพสต์อยู่เลย แต่ผมไม่ยอมลบโพสต์จนกระทั่งวันนี้ครับ ผมอยากให้ทุกท่านเสียสละเวลาอ่านสักนิดนึง
ขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะครับ ใช่ครับแกไม่เคยฟ้องใคร แต่แกเคยแต่งตั้งทนายไปแจ้งตำรวจแล้วให้ตำรวจออกหมายเรียกประชาชนผู้เลือกพรรคของแกมาแท้ๆ (ยืนยันเลือกทั้งครอบครัวครับ)
ออกหมายเรียกโดยที่ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไร แต่อาศัยอำนาจของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 52 (เรียกไปเป็นพยาน) ซึ่งทำให้ประชาชนอย่างผมเสียเวลาอย่างมากๆ
พอผมไปพบพนักงานสอบสวนแล้วกับกลายเป็นไม่มีเรื่องอะไรให้เป็นพยานเลย พูดง่ายๆคือเรียกไปคุยเล่นๆก็ว่าได้ ส่วนตัวเข้าใจว่าเหมือนจะอยากดลั่นแกล้งหรือข่มขู่ประชาชนให้หยุดวิจารณ์ หรือไม่ ???? เพราะผมเองก็ยอมรับว่าผมวิจารณ์และตั้งคำถามไปมากพอสมควร
ปล. แม้จะมีค่าเสียเวลาให้ 500 บาท แต่ผมก็ไม่ประสงค์ที่จะรับแม้แต่บาทเดียว ประชาชนอย่างผม ที่เป็นคนเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ หมดศรัทธาหมดอะไรตายอยากไปตั้งแต่วันที่ออกหมายเรียกผมแล้วครับ
และที่เล่ามานั้นคือความจริงครับ คุณจะชอบผมก็ได้หรือไม่ชอบก็ได้ แต่เราไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกันครับ"