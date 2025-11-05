ซาโต้ ทาเครุ เปิดฉากเอเชียทัวร์เดี่ยวครั้งแรกที่ไทเปอย่างงดงาม! พร้อมเปิดเวทีที่กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายนนี้

ซาโต้ ทาเครุ ผู้รับบทเป็นนักร้องนำของวง “TENBLANK” วงดนตรีจากในซีรีส์ยอดนิยมของ Netflix เรื่อง “Glass Heart” (ต้นฉบับโดย วากากิ มิโอ จากผลงานซีรีส์ “Glass Heart” ตีพิมพ์โดย Gentosha Comics) ได้เริ่มต้น เอเชียทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในชีวิต ของเขาในชื่อ “TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh” โดยเริ่มต้นที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา “TENBLANK” เพิ่งจัดแฟนมีตติ้งที่ Yokohama Pia Arena MM สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าชมกว่า 18,000 คน และความร้อนแรงนั้นยังไม่ทันจางลง ทัวร์เอเชียครั้งแรกนี้เปิดฉากที่ไทเป ณ Taipei International Convention Center ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม บัตรกว่า 3,000 ใบถูกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว
และประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของทัวร์ โดยงานแฟนมีตติ้งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ UOB LIVE, เอ็มสเฟียร์ กรุงเทพฯ
ภายในงานแฟนมีตติ้งที่จะมีขึ้นที่กรุงเทพฯ แฟนๆ จะได้สัมผัสกับการแสดงสดจากเพลงประกอบซีรีส์ *Glass Heart* รวมถึงบทเพลงจากวง “TENBLANK” ที่เขาได้รับบทเป็นนักร้องนำ พร้อมกิจกรรมพิเศษ การพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และช่วงแจกรางวัลสุดสนุกที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้มีส่วนร่วม
ความพิเศษมากมายขนาดนี้ แฟนๆ ไม่ควรพลาด บัตรยังมีให้จับจอง ราคา 4,800 / 3,800 / 2,800 บาท ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: AVALONLIVE และ X: Officialavalon เตรียมตัวพบกับค่ำคืนสุดพิเศษที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจจากซาโต้ ทาเครุ กันได้เลย