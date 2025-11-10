คนดูทะลัก! แชมป์กีฬา 7HD นัดชิงฯ ล้นขอบสนาม ฝ่ายจัดแถลงขออภัย ด้านสื่อชี้ "เกินกำลังควบคุมจริงๆ"

สื่อที่อยู่ในเหตุการณ์คนดูทะลักฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD 2025 ออกโรงชื่นชมและให้กำลังใจฝ่ายจัด ยืนยันว่าแม้จะมีการเตรียมการที่ดีแล้ว แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น "เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจริงๆ" จนทำให้การควบคุมหลุดมือในพริบตา ชี้ฝ่ายจัดได้ประชุมหาทางออกเพื่อควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างดีที่สุดแล้ว
จากกรณีการจัดแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD นัดชิงชนะเลิศ ในวันที่ 8 พ.ย. 2568 เวลา 16.15 น. ระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยา กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ซึ่งเกมนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยผู้ชมเข้าชมการแข่งขันจนเต็มความจุของสนาม 20,000 คน และล้นเข้ามารับชมเกมบริเวณด้านล่างริมขอบสนาม
ต่อมาคณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ออกแถลงการณ์ขออภัยเหตุการณ์ความแออัด-ข้อบกพร่อง หลังแฟนบอลแน่นจนล้นมาเชียร์ริมขอบสนามนัดชิงชนะเลิศ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 พ.ย. เพจด้านกีฬาอย่าง "OSKOOL" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นคนดูล้นสนามบอล 7 สี โดยได้ให้กำลังใจฝ่ายจัดการแข่งขัน ชี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น "เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจริงๆ" จนทำให้การควบคุมสถานการณ์หลุดจากมือเมื่อมีแฟนบอลบางส่วนพังแนวกั้นเข้ามา ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุว่า
"คุณคิดกันจริงๆ เหรอว่ามันจะขนาดนี้
ในนามของสื่อที่อยู่ในสนามวันนี้ ต้องขอชื่นชมทางฝ่ายจัดการแข่งขัน ช่อง 7HD
หลายสื่ออาจมองไปในประเด็นการควบคุมสถานการณ์ แต่ในฐานะคนที่อยู่ ณ จุดนั้นจริงๆ ต้องบอกเลยว่า มันเกินกำลังควบคุมจริงๆ
แฟนบอลไม่ใช่แค่ “เยอะ” แต่คือ “ล้นสนาม” ตั้งแต่ยังแข่งชิงที่ 3 กันอยู่ ด้านนอกยังมีแฟนบอลอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ได้ เจ้าหน้าที่ก็พยายามดูแลเต็มที่ แต่เมื่อมีบางส่วนพังแนวกั้นเข้ามาได้ สุดท้ายทุกอย่างก็หลุดออกจากมือในพริบตา
หลายคนอาจตั้งคำถามว่า “ทำไมถึงไม่เตรียมกำลังมากกว่านี้?”
แต่ในมุมผม เขาเตรียมมาดีแล้วครับ เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจริงๆ
หลังเหตุการณ์นั้น ฝ่ายจัดไม่ได้เร่งให้แข่งทันที เขาประชุมหาทางออกกันก่อน เพราะการจะให้แฟนบอลออกจากสนามไม่ใช่เรื่องง่าย และการเลื่อนแข่งในเวลานั้นก็แทบเป็นไปไม่ได้
จึงเป็นเหตุให้เราได้เห็นภาพแฟนบอลเต็มลู่วิ่ง เต็มรอบสนามศุภชลาศัยอย่างที่เห็นในวันนี้
ผมมองว่าฝ่ายจัดทำดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ และต้องชื่นชมแฟนบอลทุกคนที่ยังคงให้ความร่วมมือ เคารพกติกา และให้เกียรติทีมตัวเอง
ในนามของสื่อที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้ ขอบคุณ และชื่นชม ช่อง 7 สี รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วครับ"