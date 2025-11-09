สนามแตกออนไลน์ก็แตก ช่อง 7HD เผยผู้ชมนัดชิงหมอนทอง-ชัยนาท 4.2 ล้านคน ทะลุ 45 ล้านวิว

สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี เผยสถิติถ่ายทอดสดออนไลน์ แชมป์กีฬา 7 สีนัดชิง หมอนทอง-ชัยนาท ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน ยอดชมออนไลน์ทะลุ 45 ล้านวิว
วันนี้ (9 พ.ย.) จากกระแสความนิยมทีมฟุตบอลเยาวชนโรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กลายเป็นไวรัลผู้ชมเต็มสนามศุภชลาศัย ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี นัดชิงชนะเลิศ พบกับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมื่อบ่ายวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา แม้หมอนทองจะแพ้ให้กับชัยนาท 1-2 ก็ตาม
เฟซบุ๊ก Ch7HD ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "ปรากฏการณ์สานฝันบอลเยาวชน ! อบจ.ชัยนาท - หมอนทอง สู้สุดใจ 'สมศักดิ์ศรีคู่ชิง' พิสูจน์แล้วว่าเก่งทั้งคู่
ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน ยอดชมออนไลน์ ทะลุ 45 ล้านวิว
ติด Google Trends"ถ่ายทอดสด บอล 7 สี วันนี้" / "หมอนทองวิทยา"/ "บอล7สีรอบชิง" / "ช่อง7HD"
ติด Trends X อันดับ 1 #บอล7สี
ยอดชมสูงสุดกีฬาในไทยทาง Facebook
ขอขอบคุณนักกีฬาทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะคะ
ติดตามคลิปย้อนหลังทุกคู่ ได้ที่ www.ch7.com/champ7hd/football2025