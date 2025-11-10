“Mace Milk” ออกแถลงการณ์ปัดเอี่ยวดรามา “นมโคไทย” ย้ำไม่เกี่ยวข้องกับคลิปไวรัล

จากกรณีคลิปไวรัลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็น “นมโคไทย” ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ล่าสุดแบรนด์นมชื่อดัง Mace Milk ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมย้ำให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนมโคไทยและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมาโดยตลอด
วันนี้ (10 พ.ย.) แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่มีคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์พูดถึงเรื่อง “นมโคไทย” จนเกิดความเข้าใจผิด และมีการเชื่อมโยงถึงแบรนด์ โดยยืนยันว่า “Mace Milk ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การสนทนา หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว และไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิต สนับสนุน หรือฝากผลงานในรูปแบบใด”
ทั้งนี้ Mace Milk ระบุว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลคุณภาพน้ำนมโคสดจากเกษตรกรไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ
ทางแบรนด์ยังย้ำว่า หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดหรือไม่สบายใจ ทางบริษัทต้องขออภัย และพร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโคไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในทุกครอบครัว