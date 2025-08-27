“จตุพร”ห่วงปัญหาน้ำนมดิบราคาตกต่ำ เกษตรกรแบกต้นทุนสูง ถูกบีบขายต่ำสุดโลละ 4 บาท ลั่น ดูแลหนองโพคือ การสืบสานพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้( 27 ส.ค.)นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ สส.ราชบุรี พรรคกล้าธรรม(กธ.) กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง กำลังเผชิญปัญหาราคาน้ำนมดิบผันผวน ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในพื้นที่อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวมถึงบางส่วนของจังหวัดนครปฐม และกาญจนบุรี เกษตรกรจะผลิตน้ำนมดิบส่งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน หากผ่านเกณฑ์จะได้ราคากิโลกรัมละ 22 บาท 25 สตางค์ แต่โดยเฉลี่ยทั่วไปเกษตรกรกลับขายได้เพียงกิโลกรัมละ 20 กว่าบาท และหากคุณภาพน้ำนมตกต่ำมาก จะเหลือเพียงกิโลกรัมละ 4 บาทเท่านั้น แต่ก็จำเป็นต้องขายเพราะไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์อื่นได้
นายจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรต้องรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งค่าอาหารสัตว์ ค่าแรงงาน และค่าดูแลสุขภาพโคนม ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงจำเป็นที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง
“หากเราดูแลโคนมหนองโพได้อย่างยั่งยืน ก็เท่ากับเป็นการสืบสานพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารแก่ประชาชนคนไทยไปพร้อมกัน” นายจตุพร กล่าวทิ้งท้าย