“ธรรมนัส” รับปากแก้ปัญหาหลังผู้เลี้ยงโคนมร้องราคาน้ำนมดิบตกต่ำ มีน้ำนมค้างสต็อกกว่า 40 ตัน

รมว.เกษตรฯ รับฟังปัญหาผู้เลี้ยงโคนมราคาน้ำนมดิบตกต่ำ และมีน้ำนมค้างสต็อกกว่า 40 ตัน พร้อมรับปากเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร
วันที่ (14 ตุลาคม 2568) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกว่า 50 คน จากจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี ซึ่งเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์นมไทย–เดนมาร์ค ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือต่อ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาราคาน้ำนมดิบตกต่ำ และมีน้ำนมค้างสต็อกกว่า 40 ตัน ส่งผลให้หลายสหกรณ์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรแล้ว และยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเพิ่ม พร้อมมอบหมายให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพผู้เลี้ยงโคนมต่อไป