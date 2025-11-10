ยุทธวิธี "เสียงผี" เขย่าชายแดน! พล.ท.บุญสินชี้ชัดเป็นสิทธิของไทย-หวังเพื่อนบ้าน "ชอบหนังผี" ด้วย

หลัง "กัน จอมพลัง" นำรถแห่เปิดเสียงผีหลอนและฉายหนังในเขตไทย หวังทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจาน แต่ถูกนักสิทธิมนุษยชนจวกยับว่า "ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง" ล่าสุด พลโท บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ยืนยันการกระทำอยู่บนแผ่นดินไทยตามหลักอธิปไตย ชี้เสียงไปถึงห้ามไม่ได้ แถมยังคาดหวังว่าเพื่อนบ้านอาจจะชอบดูหนังผีด้วย ลั่นให้สังคมดูที่ "วัตถุประสงค์เพื่อประเทศชาติ" เป็นสำคัญ
กรณี นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือ "กัน จอมพลัง" นำรถแห่ไปติดตั้งเครื่องขยายเสียงและเปิด "เสียงผีคร่ำครวญ" พร้อมฉายภาพยนตร์ บริเวณพื้นที่พิพาทแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว เพื่อกดดันให้ชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่อพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าว ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างความหวาดกลัว
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์วิธีการดังกล่าว ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ย. เพจ "บุญนิยมทีวี" ได้เผยแพร่การพูดคุยในประเด็นนี้ระหว่าง อัญชะลี ไพรีรัก และ พลโท บุญสิน พาดกลาง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2
พลโท บุญสินได้ออกมาให้ความเห็นสนับสนุนวิธีการดังกล่าว โดยระบุถึงหลักการทางอธิปไตยว่า การเปิดฉาย "หนังผี" และการใช้รถแห่นั้นกระทำในเขตประเทศไทย ซึ่งอาณาเขตของประเทศถูกนิยามว่าหมายถึงทั้งพื้นที่ใต้ดินและขึ้นไปบนท้องฟ้า ทำให้สามารถ "ทำอะไรก็ได้" ภายในอาณาเขตของตนเอง ส่วนเสียงที่เกิดขึ้นนั้น "มันก็ไปของมัน" ซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้
นอกจากนี้ พลโท บุญสินยังกล่าวในทำนองติดตลกว่า ตนหวังว่าพี่น้องชาวกัมพูชาอาจจะชอบหนังผีด้วย และการนำคอนเสิร์ตหรือรถแห่ไปตั้งก็ทำให้พวกเขาได้ฟังไปด้วยเช่นกัน
สำหรับประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนนั้น พลโท บุญสินกล่าวว่า กลุ่มคนเหล่านี้จะถือเอานโยบายสากลเป็นหลัก และจะออกมาดำเนินการ หากพบว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดก็ตามได้รับความเดือดร้อน
อย่างไรก็ตาม พลโท บุญสินได้เน้นย้ำถึงมุมมองของตนเองว่า ต้องการให้สังคมมองที่ "วัตถุประสงค์" หลักของการกระทำนี้ ซึ่งก็คือ "เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ" เป็นสำคัญ
การใช้ยุทธวิธีทางจิตวิทยาบริเวณชายแดนในครั้งนี้จึงยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความเห็นต่างอย่างกว้างขวาง ระหว่างการรักษาอธิปไตยของประเทศกับการคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนสากล