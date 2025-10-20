"บิ๊กกุ้ง" ชี้นายกฯ คือผู้รับผิดชอบอันดับหนึ่งไล่เขมรพ้นเขตแดนไทย ต้องสั่งการผ่านกระทรวงต่างๆ ขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจ

"แม่ทัพกุ้ง" ชี้นายกฯ คือผู้รับผิดชอบอันดับ 1 ในการผลักดันกัมพูชาพ้นเขตอธิปไตยไทย ต้องสั่งการผ่านกระทรวงต่างๆ ไปดำเนินการ เผยมีหลายวิธี แต่ต้องขออนุมัติตามลำดับชั้น เชื่อว่ากำลังทำอยู่ ขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางแผนไว้ จำเป็นต้องมีแผนเผชิญเหตุ
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.68 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการราชมงคลกรุงเทพร่วมใจสร้างพลังแห่งความสามัคคี โดยได้เชิญ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้บรรยายในหัวข้อ เรื่องจริงจากชายแดนพิทักษ์พื้นแผ่นดินไทย โดยมี รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยนอกจากกล่าวถึงการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาพร้อมสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าเหมือนในหลายเวทีที่ได้ไปร่วมแล้ว
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากการเกษียณอายุราชการ ตนเองได้รับพระเมตตาจากในหลวง แต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ ในส่วนของกองทัพบก ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ให้ปรึกษาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและงานมวลชน ปัจจุบันได้รับมอบงานหลัก คือให้อยู่กับพี่น้องประชาชน น้องๆนักเรียนนักศึกษา พร้อมกับกล่าวต่อว่า ทหารแก่ ไม่มีวันตาย ยังใส่ชุดนี้อยู่
และอีกหนึ่งหน้าที่คือการเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ตนเองรับตำแหน่งนี้ เพราะชื่อหลักสูตรมึความหมาย เพราะชอบทำให้สังคมสันติสุข
พล.ท.บุญสิน ได้ตอบคำถามจากผู้เข้ารับฟังการบรรยายที่ได้ถามว่า ถ้ากัมพูชาไม่ยอมออกจากประเทศไทยเราจะมีวิธีการอย่างไรให้ออกไปจากประเทศ และต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน พล.ท.บุญสิน ตอบว่า ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและภารกิจนี้ ผู้มีความรับผิดชอบอันดับหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี
“โดยท่านจะต้องสั่งการผ่านกระทรวงต่างๆ ไปดำเนินการไม่ให้กัมพูชาอยู่ในประเทศไทยได้ แต่จะทำอย่างไรขึ้นอยู่กับท่านและข้าราชการทุกภาคส่วนที่อยู่ในการบังคับบัญชาของท่านที่จะทำ การผลักดันกัมพูชามีหลายวิธี จะทำเองโดยพลการไม่ได้ ต้องปรึกษาขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเห็นชอบด้วย เพราะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัจจุบันเชื่อมั่นว่ากำลังทำอยู่ในทุกพื้นที่ ขอให้พี่น้องประชาชนได้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มีความรับผิดชอบ และสำหรับการปฎิบัติภารกิจหากไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางแผนไว้ เราจำเป็นจะต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ“ พล.ท.บุญสิน กล่าว
ทั้งนี้ หลังการบรรยาย และตอบคำถาม พล.ท.บุญสิน ยังได้เป็นตัวแทน ในการรับมอบทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้โครงการ ทุนราชมงคลกรุงเทพ เพื่อกองทัพไทย จำนวน 30 ทุน แก่บุตรข้าราชการทหารสังกัดกองทัพไทย ผู้เสียสละปกป้องอธิปไตย และความสงบสุขของประเทศ ก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็มีผู้มาร่วมถ่ายภาพเป็นจำนวนมากเหมือนในทุกเวที ที่ผ่านมร