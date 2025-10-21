﻿"แม่ทัพกุ้ง" ย้ำไม่เล่นการเมือง ขอเป็นทหารราชองครักษ์พิเศษตลอดชีวิต

"แม่ทัพกุ้ง" ยืนยันไม่เล่นการเมือง ขอเป็นทหารราชองครักษ์พิเศษตลอดชีวิต ยันการเมืองเป็นเรื่องดี รู้จักหลายคน แม้แต่ "นายกฯอนุทิน" พร้อมสนับสนุนงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ บอก FC ไม่ลืมวิ่งเทรลขึ้นภูมะเขือ
วันที่ 21 ต.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลโท บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. และอดีต มทภ.2 ยังยืนยันว่าไม่เล่นการเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคต เพราะ เป็นทหารราชองครักษ์พิเศษ ซึ่งมีระบุเอาไว้ ต้องเป็นกลางทางการเมือง ขอรับใช้ไปตลอดชีวิต ยืนยันว่าไม่ใช่การตัดสินใจยาก แต่ยอมรับว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ดี และพร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องนักการเมืองในการทําเรื่องที่ดี แต่ตามปกติคนเราก็มีมุมมอง ที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งสําคัญต้องทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง ซึ่งนักการเมืองหลายคนมีนโยบายที่ดี ส่วนคนที่ถูกฟ้องร้องก็ต้องไปแก้ไขตัวเอง
"ไม่ใช่ผมไม่คบนักการเมืองและส่วนตัวก็รู้จักนักการเมืองหลายคน แม้แต่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ก็รู้จักและสนับสนุน การทํางานเพื่อประเทศชาติ แต่ยืนยันขอทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผบ.ทบ.พร้อมทั้งใช้ความรู้ความสามารถในการสนับสนุนเรื่องงานด้านความมั่นคง"พลโทบุญสิน กล่าว
พลโทบุญสิน ยังระบุอีกว่า ในช่วงหน้าหนาวนี้ ยืนยันจะมีโครงการวิ่งเทรลขึ้นภูมะเขือ ซึ่ง เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท.กับ สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬากองทัพบก ต้องทําอย่างแน่นอนเพราะพูดไปแล้วหลายเวที พื้นที่บนภูมะเขืออากาศดีมาก การเลือกช่วงที่มีหมอกลง และมีร้านกาแฟของทหาร นอกจากนี้ยังคงเดินหน้าการบรรยายให้ความรู้กับเยาวชนและถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ส่วนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้กําลังใจแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบัน