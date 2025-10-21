“โรม” จะเปิดชื่อ 7 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ กี่โมง !? ถ้ามีจริง ก็ไปแจ้งความ..หรือว่าแค่ "เคาะกะลา”!? ** คู่หู “ตุลย์- ชัยชนะ” นักร้องขอนแก่น จี้ถอดถอน “อังคณา”

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “โรม” จะเปิดชื่อ 7 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ กี่โมง !? ถ้ามีจริง ก็ไปแจ้งความ..หรือว่าแค่ "เคาะกะลา”!?
ระอุต่อเนื่อง หลังจาก "รังสิมันต์ โรม" ส.ส.พรรคประชาชน ออกมา จี้กลางสภาฯ ว่า มีนักการเมืองไทยไม่ต่ำกว่า 7 คน เอี่ยวขบวนการสแกมเมอร์ ที่โยงกับกัมพูชา–จีนเทา ตามด้วย "เฟกนิวส์" ผสมโรง จนเป็นที่ฮือฮาไปทั้งโซเชียลฯ
ล่าสุดมีกระแสย้อนกลับมาว่า… “โรม”ก็ดี “ฮุน เซน” ก็ดี ถ้ามีข้อมูลจริง ก็เปิดชื่อออกมาเลย! หรือไม่คนแฉฝั่งไทยอย่าง"โรม" ก็ควรไปแจ้งความซะให้รู้ดำ รู้แดง
เพราะ "บิ๊กต่าย" พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ยืนยันหนักแน่น หากมีใครมาแจ้งความเอาผิด 7 นักการเมือง ที่ส.ส.โรม ว่ามา ก็พร้อมจะเดินหน้า สอบสวน ดำเนินคดี ไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม
หากตรงกันข้าม "โรม" ยังอ้ำอึ้ง ไม่ยอมเปิดชื่อ 7 นักการเมืองในตำนานออกมาเสียที ! ก็จะแปลว่า เรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่ แต่ถูก "ปั่น" เพื่อเอาแสง !?
ช่วงนี้เป็นจังหวะดีที่ "โรม" และพรรคประชาชน จะได้กระแสตอบรับหากเปิดชื่อให้สังคมรับรู้
เพราะตอนนี้ ทั้งวงการรู้กันในใจว่า อย่างน้อยที่สุด…ใน 7 คนนั้น อาจมีถึง 4 คน จากพรรครัฐบาล 2 ใน 4 เป็นระดับรัฐมนตรี และยังมีชื่อโยงถึง “บ่อนสายตะกู" กับ “บ่อนท่าเส้น” ที่เมื่อเอ่ยชื่อขึ้นมา ทุกคนก็ร้อง “อ๋อ!” ทันที
วงในกระซิบว่า ข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากลมปาก แต่มาจากคนในฝั่งเขมร ที่รู้เห็นกลไกการเงิน โยงนักการเมืองไทยจริง จึงทำให้หลายคนเริ่มจับตาไปที่การประชุม JBC (คณะกรรมาธิการเขตแดนไทย-กัมพูชา) ที่ฝ่ายรัฐบาลไทย “ไม่กล้าเลื่อน” เพราะมีแรงกดดันจาก "ฮุน เซน" ที่กุมความลับ นักการเมืองไทยด้วย
นี่จึงเป็นคำถามๆ ไปที่ "เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่มีท่าทีเมินเฉยกับการเลื่อนประชุม JBC เพราะมีคนระดับรัฐมนตรีตัวเอง ไปเอี่ยวอ๊ะป่าว!?
ขณะเดียวกัน ก็มีการโยงเรื่องนี้กับเกมมหาอำนาจระหว่าง “สหรัฐ vs จีน” เมื่อสหรัฐฯ เพิ่งยึดทรัพย์เครือข่าย "เฉิน จื้อ" มหาเศรษฐีจีนสายเทา ในคดีคริปโต มูลค่ากว่าครึ่งล้านล้านบาท โดยมีข่าวว่ามีขบวนการโยงนักการเมือง และทุนไทยบางกลุ่มผ่านบ่อน-อสังหาริมทรัพย์ ในไทย
เพราะฉะนั้น ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่า ข้อมูลจากอเมริกา อาจกำลังถูกใช้กดดันทั้ง จีน กัมพูชา และไทย ในคราวเดียวกัน
ว่ากันว่า "โรม" และพรรคประชาชน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการถูกใช้ โดยอเมริกา ด้วยความยินยอมพร้อมใจ "รับงาน" !
พูดง่ายๆ ว่าการตีปิ๊บ 7นักการเมือง เอี่ยวสแกมเมอร์เป็นชุดข้อมูลจากต่างประเทศที่ “โรม” ก็ยืนยันเองว่ามีอยู่จริง
พูดไปพูดมา คำถามก็ย้อนมาถามว่า ถ้ามีข้อมูลจริง…ทำไม "รังสิมันต์ โรม" ไม่เดินเข้า สน.ไปแจ้งความ ?”
เพราะถ้าเป็นเรื่องใหญ่ระดับนี้ ก็ไม่ควรจบแค่แถลงข่าว หรือโพสต์เฟซบุ๊ก!
อีกกระแสหนึ่งจากวงใน ระบุว่า เป็นหมากกลเกมการเมืองที่พรรคประชาชน พุ่งเป้าไปที่ "ผู้กอง" ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรฯ เรียกร้องให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งอ้างเหตุผลเรื่องของ "จริยธรรม"
น่าแปลกใจว่า โรมยังคงเดินหน้าโจมตี “ร.อ.ธรรมนัส” คำถามก็ผุดขึ้นทันทีว่า ทำไมไม่กล้าเสนอให้ ปลด นายกรัฐมนตรี “อนุทิน ชาญวีรกูล” ด้วยเลยล่ะ?!
เพราะพรรคประชาชนเป็นคนปั้นเอง เป็นฝ่าย“โหวตเลือก” ให้ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลเอง!
เมื่อ “อนุทิน” เป็นนายกฯ ก็ต้องเลือกรัฐมนตรีเอง ซึ่งก็หมายถึงรัฐมนตรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบเรียบร้อย หากจะเสนอปลดทั้งที ก็เสนอปลดนายกฯจะดีกว่ามั้ย?
หรือแท้จริง “โรม” กำลังเล่นเกมสองหน้า โจมตีศัตรูทางการเมือง เพื่อสร้างภาพมือสะอาด แต่ไม่กล้าแตะ นายกฯ ที่ตัวเองเลือกมา เพราะเกรงกระทบต่อความสัมพันธ์ และแนวร่วมในวุฒิสภา ที่เป็นคนของพรรคสีน้ำเงิน
นี่ “โรม” ละเว้น นายกฯอนุทิน แต่เล่นรัฐมนตรีของเสี่ยหนู มันก็ดูแปลก ๆ
ว่ากันว่า ที่ "โรม" แค้นจนต้องลุกมาลุยชำระเอากับ “ร.อ.ธรรมนัส” นั้นเพราะ ผู้กองให้ส่งทนายมือดี ทำคดีให้กับ "เบน สมิธ" เรียก 100 ล้าน ตรงนี้หรือไม่ !
สรุปว่า ถ้า "โรม" จะฟาดจริง อย่าฟาดด้วยลมปาก ฟาดด้วยพยานหลักฐานเถอะ...จะได้ไม่ต้องกลายเป็นแค่เสียง "เคาะกะลา" ที่คนจะนินทา หมาจะดูถูก เอาได้นะจ๊ะ!
++ คู่หู “ตุลย์- ชัยชนะ” นักร้องขอนแก่น จี้ถอดถอน “อังคณา”
กรณี “กัน จอมพลัง” ทำสงครามหลอน เปิดเสียงผี เสียงเฮลิคอปเตอร์ ที่บ้านหนองจาน ชายแดน จ.สระแก้ว ทำเอาคนเขมรวิ่งกันป่าราบ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
แล้ว “อังคณา นีละไพจิตร” สว. นักสิทธิมนุษยชน ก็ออกมาแสดงความกังวล ว่า การเปิดเสียงผี หลอกหลอน เป็นการสร้างความหวาดกลัว และมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาอาจนำเรื่องนี้ไปโจมตีในเวทีระหว่างประเทศ
ซึ่ง “กัน จอมพลัง” ก็ออกมาตอบโต้ ทันควันว่า นักสิทธิฯ เก่งแต่กับคนไทย ไม่เห็นเก่งกับเขมรบ้างเลย เขมรอุ้มเด็กมา เอาคนท้องมา ยืนหน้าแนว ทำไมไม่บอกเขมรบ้างล่ะ แล้วเห็นคนไทยที่อยู่เขมรบ้างไหม ที่นอนอยู่ข้างถนน เขมรรักษาบ้างไหม ออกมาเรียกร้องบ้างสิ โลกสวยบางทีเกินไป มันก็ไม่ได้ผล ลองเอาพวกนี้ไปนอนที่บ้าน เอาไปอยู่ด้วยบ้างไหมล่ะ
หลังจากนั้น เรื่องก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลฯ แบ่งข้างถือหาง โต้ตอบกันดุเดือด
ทหารในพื้นที่ และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ออกมายืนอยู่ข้าง “กัน จอมพลัง”
ขณะที่ นักสิทธิมนุษยชนโลกสวย รวมถึงหัวขบวนพรรคส้ม อย่าง “เท้ง ณัฐพงษ์” ออกมาบอกว่า... การที่รัฐบาลปล่อยให้มีการดำเนินการแบบนี้ ถึงแม้จะมีเจตนาดี ก็ถือว่าหน่วยงานภาครัฐ ประเทศไทย ให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ที่อาจจะละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีการต่างประเทศ เรื่องนี้ นายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ต้องตอบให้ชัด
“เท้ง” พูดเอาหล่อ ว่าห่วงภาพลักษณ์ประเทศ
จึงโดนสวนไปว่า ที่ตอนเขมรยิงจรวด ข้ามแดนมาตกในร้านสะดวกซื้อ มีคนไทยตาย ทำไมไม่เห็นมีใครออกมาห่วงภาพลักษณ์ของประเทศเขมรบ้าง? หรือเพราะคนตายเป็นคนไทย เลยไม่ค่อยสำคัญ?!
ล่าสุด มีคนที่สุดจะทนกับ “อังคณา” จึงทำเรื่องร้องไปถึง ประธานวุฒิสภา ให้ตั้งกรรมการสอบ เพื่อทำการถอดถอน “ สว.อังคณา” ฐานสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทย เปิดช่องให้ต่างประเทศแทรกแซงไทย
ผู้ร้องคือ “ตุลย์ ประเสริฐศิลป์” ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น และ “ชัยชนะ ทัศนนิยม” ที่ปรึกษากฎหมาย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น โดยยื่นหนังสือ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น
เพื่อส่งถึง “ประธานวุฒิสภา” ขอให้ดำเนินการ
1.ตั้งกรรมการสอบ “ฐานความผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง” ต่อตำแหน่ง หน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2. ให้ “สว.อังคณา” ลาออกจากตำแหน่งทันที และ 3. ให้สังคมลงโทษ (Social Sanction) เพราะการแสดงความคิดเห็นของ “อังคณา” เป็นการขยายความขัดแย้ง ไปในทางที่มีคุณต่อกัมพูชา ขณะเดียวกัน ก็ทำให้ไทยได้รับความเสียหาย ต่อสายตานานาประเทศ ดังนั้นจึงไม่สมควรจะอยู่เป็น สว.ต่อไป
ต่อปัญหาไทย-กัมพูชานี้ สองคู่หู “ ตุลย์-ชัยชนะ” ได้เคยเข้าแจงความที่ สภ.เมืองขอนแก่น ให้ดำเนินคดีกับ “ภูมิธรรม เวชยชัย” ในช่วงที่นั่ง รักษาการนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย มาแล้ว
ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 119 มาตรา 120 มาตรา 124 มาตรา 157 และมาตราอื่น ที่เกี่ยวข้อง
ฐานทำประเทศไทยเสียหาย และเสียเปรียบในเวทีโลก จากการให้สัมภาษณ์ว่า เขมรไม่ตั้งใจยิงใส่โรงพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ และบ้านเรือนคนไทย อีกทั้งทหารลาดตระเวน เหยียบกับระเบิดขาขาด นั้นเป็นอุบัติเหตุ
“ตุลย์ ประเสริฐศิลป์” บอกว่า เรื่องเอกราชและอธิปไตยของชาติ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แต่ “ภูมิธรรม” รักษาการนายกฯ ไม่ทำหน้าที่ตัวเอง ปล่อยปละละเลย ให้ต่างชาติรุกรานประเทศไทย
การที่ทหารฝ่ายไทย ต้องส่งกำลังบุกเข้าไปยึดพื้นที่กลับมา นั่นแปลว่า เราเสียเอกราชไปแล้ว เพียงแต่ว่าทหารไปยึดคืนกลับมา 11 แห่ง ...ทหารขาขาด บาดเจ็บ ประชาชนล้มตาย ทรัพย์สินเสียหาย นั่นคือ สิ่งที่ คนเป็นผู้รักษาการนายกฯ ต้องทำ และต้องปกป้องให้ได้ แต่นี่กลับไม่มี มีแต่ไปพูดเข้าข้างศัตรู จึงถือว่าเป็นโทษร้ายแรงมาก!
ถ้า “อังคณา” ถูกถอดถอน จากสว. ...และคดี “ภูมิธรรม” ถูกส่งขึ้นศาล งานนี้ถือว่านักร้องคู่หู แจ้งเกิดเต็มตัว!