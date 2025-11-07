ประมวลภาพ : คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมยินดีหนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายวัน 360” ครบรอบ 17 ปี ก้าวสู่ปีที่ 18

ประมวลภาพ : คณะบุคคลภาครัฐและเอกชนเข้ามอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 17 ปี ก้าวสู่ปีที่ 18 “ผู้จัดการรายวัน 360” และสื่อในเครือ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
วันนี้ (7 พ.ย.) บรรยากาศที่อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุวิชชา เพียราษฎร์ บรรณาธิการบริหาร พร้อมด้วยบรรณาธิการไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ ให้การต้อนรับบรรดาตัวแทนองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินทางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ก้าวสู่ปีที่ 18 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน และสื่อในเครือ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีตลอดทั้งวันอย่างไม่ขาดสาย