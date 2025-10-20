AOT และท่าอากาศยาน 6 แห่ง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568

นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี AOT ประจำปี 2568 โดยมีนางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) นางสาวสิรินธร ขำบุญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT ตลอดจนชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ณ วัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โดยได้ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี จำนวน 813,500 บาท ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง AOT ที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ่ AOT ท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังได้ร่วมบำเพ็ญทานด้วยการจัดซุ้มอาหารกลางวัน จำนวน 900 ชุด พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีฯ
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานของ AOT อีก 5 แห่ง ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีด้วยเช่นกัน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดทิพพาวาส (วัดลำกอไผ่) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมพิธีฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ณ วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายร่วมพิธีฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ณ วัดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมพิธีฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ณ วัดชัยชนะสงคราม จังหวัดสงขลา