4 ทศวรรษ ศิลปกรรม ปตท. ปลุกพลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพศิลปินไทย

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครบรอบ 40ปี ปลุกพลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพศิลปินไทย โดยในปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัลจากจำนวน 24 เป็น 40 รางวัล
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 40 “PTT Art Awards” จำนวน 40 รางวัล จากการคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะในแขนงต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ มีศิลปินสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ดิจิทัลอาร์ต 2 มิติ และทัศนศิลป์อื่น ๆ รวมกันจำนวนมากกว่า 900 ชิ้น เมื่อวานนี้ ( 7 ตุลาคม 2568)
นายคงกระพัน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ปตท. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะได้แสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยหัวข้อในปีนี้ “เติบโต สมดุล ยั่งยืน” สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานของ ปตท. ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต บนหลัก “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล สร้างคุณค่าร่วมกันในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
เนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 40 ปี ได้มีการเพิ่มรางวัลจากจำนวน 24 เป็น 40 รางวัล ประกอบด้วย PTT Art Grand Prize Awards จำนวน 4 รางวัล PTT Art Winner Awards จำนวน 20 รางวัล รวมถึงรางวัลพิเศษสำหรับปีนี้ คือ PTT Art Honor Awards จำนวน 12 รางวัล และ PTT Art CEO Awards จำนวน 4 รางวัล โดยรางวัลแต่ละประเภทเปิดรับจาก 4 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุต่ำกว่า 9 ปี อายุ 9-13 ปี อายุ 14-18 ปี และอายุ 18 ปีขึ้นไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้คัดเลือกผลงานที่โดดเด่นแต่ไม่ได้รับรางวัลเข้าร่วมแสดงนิทรรศการจำนวน 107 ชิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้มีเวทีแสดงศักยภาพด้านศิลปะในวงกว้าง
“ขอขอบคุณผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ร่วมสร้างคุณค่าให้กับเวทีนี้ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนและผู้ที่รักในศิลปะทุกท่าน กล้าที่จะก้าวออกมานำเสนอและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาตัวเองและทำให้เกิดการพัฒนาในวงการศิลปะของไทยต่อไป” นายคงกระพัน กล่าวเสริม
ทั้งนี้ ปตท. ขอเชิญชวนร่วมชื่นชมและให้กำลังใจผลงานของศิลปิน ได้ที่ PTT ART GALLERY ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม 2568 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม