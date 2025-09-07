Wacoal เปิด “Wacoal Panties Mart” ซูเปอร์มาร์เก็ตกางเกงในที่แรกในไทย

กางเกงใน คือไอเท็มสำคัญทำให้รู้สึกดีทั้งวัน ไม่ใช่แค่ใส่ได้แต่ต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่องสุขภาพ ความสบายและความมั่นใจ กางเกงในวาโก้จึงควรต้องมีติดตู้ ด้วยคุณสมบัติเนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย ระบายอากาศ เก็บทรงดี เพิ่มความมั่นใจแม้อยู่ข้างใน
นางอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปี 2568 นี้วาโก้ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ สร้างโอกาสให้เข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น โดยต่อยอดมากจาก Wacoal Yaowarat Space ที่เป็นทั้งช็อปชุดชั้นใน Art Gallery และ Cups café
ในครั้งนี้ก็เป็นกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ต้องการนำสินค้าประเภทที่ขายดีนั่นคือกางเกงในหลากรุ่น ทุกไซซ์ มารวมไว้ในที่เดียว จึงเกิด Wacoal Panties Mart ร้านนี้คือเรื่องของกางเกงใน แห่งแรกในประเทศไทย คอนเซ็ปต์ซูเปอร์มาร์เก็ต ทั้งการออกแบบลวดลายผนังไปจนถึงชั้นวางสินค้า และแพ็คเกจจิ้งให้เข้าธีมซูเปอร์มาร์เก็ต อาทิ รูปแบบซองขนม โฟมตาข่ายห่อผลไม้ กระป๋องเครื่องดื่ม เป็นต้น เน้นความสะดวกสบายสามารถเลือกซื้อเองได้ไม่เสียเวลา
“โดยแบ่งประเภทสินค้า จัดโซนอย่างชัดเจน ทั้งโซน Snacks, Beverages และ Fruit & Veggies Zone หยิบกางเกงในเหมือนหยิบขนมเครื่องดื่ม, ผัก-ผลไม้ ช้อปง่าย ช้อปสนุกทุกชิ้น พร้อมมุมเก๋ๆ ให้ลูกค้าอยากถ่ายแล้วโพสต์ลงโซเชียล สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้า เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น นักศึกษา และดึงกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น”
ช้อปได้แล้ววันนี้เฉพาะที่ Wacoal Panties Mart ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศกเท่านั้น