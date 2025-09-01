เตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างเป็นเซลล์ตระเวนหลอกขายของ ร้านค้าเปิดใหม่สูญเงินหลักหมื่น

สระบุรี - เจ้าของร้านของชำใน อ.เสาไห้ สระบุรี ร้องถูกแก๊งมิจฉาชีพ 3 คน อ้างเป็นเซลล์ขายสินค้า หลอกให้เปิดบิลจ่ายเงินกว่า 7,300 บาท แต่ส่งของไม่ครบ ก่อนเชิดเงินหนี ตรวจพบมีประวัติก่อเหตุหลายพื้นที่ ศรีสะเกษ-ร้อยเอ็ด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (1 ก.ย. ) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sukanya Boonlue โพสต์เตือนภัยพร้อมคลิปวิดีโอและภาพถ่ายมิจฉาชีพ ระบุว่า ถูกแก๊งชาย 2 หญิง 1 แอบอ้างเป็นเซลล์ขายสินค้า หลอกให้ร้านค้าเปิดบิลเพื่อซื้อสินค้าในราคาตัวแทน แต่ส่งของไม่ครบ ทำให้สูญเงินกว่า 7,300 บาท เหตุเกิดในพื้นที่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ผู้เสียหายคือ น.ส.สุกัญญา บุญลือ อายุ 30 ปี เจ้าของร้านขายของเบ็ดเตล็ดริมถนนสายสันประดู่–ห้วยป่าหวาย ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ เผยว่า วันเกิดเหตุ มีชาย 2 คน หญิง 1 คน ขับรถกระบะหลังคาแครี่บอย เข้ามาเสนอขายสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน เช่น แฟบ สบู่ ยาสีฟัน พร้อมเสนอโปรโมชั่นแถมตู้แช่และชั้นวางสินค้า หากเปิดบิลในราคาตัวแทน
เมื่อทำการซื้อขาย มิจฉาชีพเร่งรีบลงรายการในบิล โดยไม่ยอมให้ตรวจสอบรายละเอียด ก่อนรับเงินไปกว่า 7,300 บาท แต่กลับส่งของมาไม่ครบและราคาไม่ตรงตามจริง เช่น สบู่เพียง 2 แพ็ก กลับคิดราคาเกิน 1,000 บาท เมื่อโทรศัพท์ติดต่อตามเรื่องก็ไม่สามารถติดต่อได้
ต่อมา น.ส.สุกัญญา ตรวจสอบพบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายอนุสรณ์ แตงหอม มีประวัติถูกแจ้งความในหลายพื้นที่ ทั้ง จ.ศรีสะเกษ และ จ.ร้อยเอ็ด โดยบางร้านเสียหายถึงหลักหมื่นถึงแสนบาท หลังแชร์เรื่องราวในโซเชียลก็มีผู้เสียหายหลายรายเข้ามายืนยันว่าเคยถูกหลอกลักษณะเดียวกัน
ด้าน นายนวพล เพ็ญศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.หัวปลวก เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุจากผู้เสียหายแล้ว พร้อมประสานตำรวจสายตรวจประจำตำบล และแนะนำให้เข้าแจ้งความที่ สภ.เสาไห้ ล่าสุดได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบรถกระบะโตโยต้า สีขาว ติดหลังคาแครี่บอย ขับผ่านหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ก่อนก่อเหตุเมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 10.20 น.
เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวแก๊งมิจฉาชีพมาดำเนินคดี พร้อมฝากเตือนร้านค้าและชุมชนให้ระวัง โดยเฉพาะร้านเปิดใหม่และร้านที่มีผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง เนื่องจากตกเป็นเป้าหมายได้ง่าย