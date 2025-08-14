สนค.-TDRI เผยแพร่ผลศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขับเคลื่อนสินค้าโคเนื้อ-โคนม

สนค.จับมือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสร้างความเข้มแข็งสินค้าโคเนื้อและโคนม ที่ จ.นครราชสีมา นำเสนอ 4 นโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ทั้งการผลิต ราคา เทคโนโลยี และการตลาด ก่อนสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เดือน ก.ย.นี้
น.ส.ณัฐิยา สุจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ (โคเนื้อและโคนม)” ที่โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา ว่า สนค.ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำการศึกษาวิจัย และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าปศุสัตว์ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ และเกษตรกร สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อและโคนมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ทั้งนี้ ผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากโครงการ มีข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.การสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งด้านการผลิต มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการเลี้ยงและลดต้นทุน 2.การสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งด้านราคา ส่งเสริมกลไกราคาที่เป็นธรรมและลดความผันผวน 3.การสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน และ 4.การสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งทางด้านการตลาด ด้วยการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
“ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การค้าสินค้าปศุสัตว์ของโลกและไทยเติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น แต่ไทยยังเผชิญปัจจัยท้าทาย ทั้งเรื่องต้นทุน แรงกดดันจากสินค้านำเข้า และการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม ขณะที่โคนมฟาร์มขนาดเล็ก ขาดความได้เปรียบด้านต้นทุน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแข่งขันและการตอบสนองต่อตลาด ส่งผลให้ทั้งสองอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพในระยะยาว สนค.จึงได้ทำการศึกษา เพื่อทำข้อเสนอแนะขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโคเนื้อ โคนม โดยมีแผนที่จะเผยแพร่รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ในช่วงเดือน ก.ย.2568 ต่อไป”น.ส.ณัฐิยากล่าว
สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ นอกจากการนำเสนอผลการวิจัย และรับฟังความเห็นแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตและการค้าโคเนื้อและโคนม” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในการพัฒนายกระดับสินค้าทั้งโคเนื้อและโคนมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้วย